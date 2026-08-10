Thấu hiểu mẹ cha, vẹn tròn yêu thương

Cha mẹ thường được nhớ đến qua những vai trò quen thuộc: người luôn thức khuya chờ con về, người sẵn sàng gác lại những mong muốn của bản thân để ưu tiên gia đình, hay người luôn động viên con mỗi khi gặp khó khăn. Nhưng trước khi trở thành cha mẹ, họ cũng từng có những sở thích và hoài bão riêng nhưng đã tạm gác lại vì gia đình.

Chỉ khi dành nhiều thời gian trò chuyện hơn, người con mới thấu hiểu những tâm tư ấy. Có người lần đầu biết cha mình từng rất đam mê nhiếp ảnh nhưng gác lại để chăm lo cho gia đình. Có người nhận ra mẹ luôn yêu thích những chuyến đi nhưng nhiều năm chỉ chọn ở nhà để dành dụm cho con cái học hành. Chính những điều ấy giúp người con hiểu rằng sức mạnh của cha mẹ không đến từ những điều lớn lao, mà được tạo nên từ lựa chọn âm thầm vì con trong nhiều thập kỷ.

Hiểu hơn về cha mẹ cũng là lúc người con nhận ra một điều khác: điểm tựa của cả gia đình nay đang bước vào hành trình tuổi tác với những thay đổi về sức khỏe.

Có con đầu lòng cũng là lúc chị Mỹ Linh (32 tuổi, Hà Nội) hiểu cha mẹ nhiều hơn. Chị nhận ra, suốt nhiều năm qua, cha mẹ luôn đặt con cái lên trước bản thân.

"Làm mẹ rồi tôi mới hiểu, cha mẹ luôn muốn mình yên tâm nên hiếm khi nói mình mệt hay đau ở đâu. Chính điều đó khiến tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để hỏi han và quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ”, chị Linh nói.

Chị Lan Anh (35 tuổi, Hà Nội) từng mua tặng mẹ một đôi giày thể thao để bà thoải mái đi bộ nhiều hơn, rèn luyện sức khỏe. Thế nhưng nhiều tháng sau, đôi giày vẫn còn mới nguyên trong góc nhà. Đến khi hai mẹ con có dịp ngồi nói chuyện, chị mới hiểu mẹ bị đau đầu gối nên không thể đi bộ nhiều như trước nhưng chưa kể vì sợ con lo.

"Tôi nhận ra mình vẫn luôn chăm sóc mẹ theo cách mình nghĩ là đúng, mà chưa thật sự hỏi xem mẹ đang cần điều gì”, chị Lan Anh chia sẻ.

Theo thời gian, điểm tựa của cả gia đình bắt đầu có những thay đổi về sức khỏe

Chăm sóc mẹ cha, gìn giữ điểm tựa của gia đình

Từ sau 40 tuổi, sức khỏe khối cơ và miễn dịch có thể suy giảm dần theo thời gian, từ đó có thể gây ảnh hưởng sức khỏe và giảm chất lượng cuộc sống. Những dấu hiệu không phải lúc nào cũng rõ ràng, mà thường âm thầm hiện diện trong cuộc sống thường nhật của cha mẹ như: đứng lên phải chống tay, đi lại chậm hơn trước, leo cầu thang nhanh mệt hay việc cầm nắm đồ vật không còn chắc chắn như trước. Nhận biết những thay đổi này từ sớm là bước đầu để có những chăm sóc phù hợp cho cha mẹ lớn tuổi.

Vì vậy, mùa Vu Lan đến, lòng biết ơn không chỉ được trao gửi qua lời yêu thương, mà còn được thể hiện qua sự thấu hiểu và đồng hành cùng cha mẹ duy trì lối sống khỏe mạnh, từ vận động phù hợp, kiểm tra sức khỏe định kỳ đến chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối. Đó cũng là cách người con trao lại sức mạnh cho những người đã âm thầm dành hết sức lực và tâm trí cho gia đình.

Có con nhỏ giúp chị Mỹ Linh hiểu rằng sức khỏe chính là điều quý giá nhất để cha mẹ có thể tiếp tục đồng hành cùng gia đình.

“Ngoài việc thường xuyên đưa bố mẹ đi kiểm tra sức khỏe, chị cũng chuẩn bị Ensure Gold tại nhà để bố mẹ có thêm một lựa chọn dinh dưỡng đầy đủ, cân đối mỗi ngày”, chị chia sẻ.

Với chị Lan Anh, việc chăm sóc mẹ không còn dừng lại ở lời nhắc "mẹ nhớ đi bộ nhé". Khi biết mẹ bị đau đầu gối, chị cùng mẹ tìm hiểu chế độ vận động phù hợp, đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và chú ý hơn đến bữa ăn hằng ngày. “Bên cạnh những bữa cơm gia đình, tôi lựa chọn Ensure Gold như một phần trong chế độ dinh dưỡng mỗi ngày để giúp mẹ được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ”.

Mùa Vu Lan là dịp bày tỏ lòng biết ơn đến cha mẹ bằng những hành động thiết thực

Mùa Vu Lan là dịp để mỗi người con nhìn lại hành trình của cha mẹ, hiểu hơn về những điều họ đã âm thầm dành cho gia đình và biến sự biết ơn thành những hành động chăm sóc thiết thực. Bởi món quà ý nghĩa nhất không chỉ là một lời cảm ơn, mà là giúp cha mẹ có đủ sức khỏe để tiếp tục tận hưởng cuộc sống và đồng hành cùng con cháu.

Ensure Gold từ Abbott đồng hành cùng những người con trên hành trình ấy. Là sản phẩm dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, Ensure Gold với công thức tác động kép giúp chăm sóc sức khỏe cha mẹ với các lợi ích: HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ và YBG (Beta Glucan từ nấm men) giúp tăng cường miễn dịch.

Phương Dung