1. Ăn thấy ngon miệng

Nhiều người lớn tuổi cho rằng càng ăn ít, nêm nếm các món càng nhạt thì càng khỏe. Tuy nhiên, sau tuổi 70, cơ thể mất dần khối cơ và khả năng hấp thu dinh dưỡng cũng suy giảm. Điều quan trọng lúc này là duy trì chế độ ăn cân bằng thay vì cắt giảm quá mức.

Theo MPDI, khảo sát trên 1.825 người từ 65 tuổi trở lên tại 5 quốc gia châu Âu cho thấy người cao tuổi có cảm giác ăn ngon và khẩu phần protein đầy đủ ít có nguy cơ suy dinh dưỡng, sẽ duy trì khả năng vận động và chất lượng sống tốt hơn.

Tinh thần lạc quan, vui vẻ giúp chúng ta sống thọ hơn. Ảnh: Lê Anh Dũng

2. Ngủ ngon giấc

Không ít người nghĩ rằng người cao tuổi phải ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Thực tế, điều quan trọng hơn là chất lượng giấc ngủ. Nếu duy trì được số giờ ngủ đều đặn, ngủ yên khoảng 5-6 tiếng, ít thức dậy giữa đêm, sáng tỉnh táo và ban ngày không hay buồn ngủ thì đó là giấc ngủ chất lượng.

Nghiên cứu từ Hà Lan với người từ 75 tuổi trở lên cho thấy giấc ngủ kém có liên quan đến giảm cảm giác ngon miệng và sức khỏe tổng thể.

3. Vẫn làm việc nhà

Nếu một người cao tuổi có thể đi chợ, nấu ăn, làm việc nhà, đi bộ vững vàng, lên xuống cầu thang không phải nghỉ liên tục thì chứng tỏ hệ cơ xương và tim phổi vẫn hoạt động tốt.

Các nghiên cứu về lão hóa tại Mỹ và châu Âu cho thấy khả năng vận động hằng ngày là một trong những chỉ số dự báo tuổi thọ khỏe mạnh đáng tin cậy hơn chỉ theo dõi số bước chân mỗi ngày.

4. Tiêu hóa thuận lợi

Nhiều người cho rằng mỗi ngày phải đi ngoài một lần mới là bình thường. Tuy nhiên, sức khỏe đường ruột không được đánh giá bằng số lần đi ngoài mà bằng tính đều đặn. Miễn việc đại tiện diễn ra thuận lợi, không bị tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài thì người cao tuổi vẫn được xem là khỏe mạnh.

Việc lạm dụng thuốc hoặc các loại trà nhuận tràng trong thời gian dài có thể làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột và ảnh hưởng đến nhu động ruột tự nhiên.

5. Tinh thần lạc quan

Những người giữ được tâm trạng ổn định, ít lo âu, có sở thích riêng như trồng cây, chơi cờ, khiêu vũ và duy trì giao tiếp với người thân, bạn bè thường có sức khỏe tốt hơn. Các nghiên cứu cho thấy căng thẳng kéo dài và cảm xúc tiêu cực làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng như suy giảm miễn dịch.

6. Cân nặng ổn định, không quá gầy

Theo các chuyên gia, sau tuổi 70, cân nặng duy trì ổn định trong ngưỡng hợp lý là tốt nhất. Một lượng mỡ dự trữ vừa phải giúp người cao tuổi chống chọi tốt hơn khi mắc bệnh, quá gầy dễ dẫn đến mất cơ và loãng xương.

Theo các nghiên cứu theo dõi người cao tuổi ở châu Âu, nguy cơ suy dinh dưỡng và sụt cân kéo dài có liên quan đến giảm khả năng vận động cũng như tăng nguy cơ tử vong.