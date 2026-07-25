Vì vậy, việc giảm bớt cơm trắng, thay thế một phần bằng ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu hoặc khoai có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Điều này không đồng nghĩa với việc phải bỏ hẳn cơm mà chỉ là điều chỉnh khẩu phần hợp lý.

Hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn

Giảm lượng cơm trắng giúp giảm gánh nặng cho dạ dày, hạn chế cảm giác đầy bụng sau ăn. Đồng thời, việc bổ sung ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện nhu động ruột, giảm táo bón. Một số người cũng có thể giảm tình trạng trào ngược dạ dày nếu không ăn quá nhiều cơm, nhất là vào bữa tối.

Bạn vẫn có thể ăn cơm nhưng không nên dùng quá nhiều. Ảnh: Ban Mai

Đường huyết ổn định hơn

Cơm trắng có chỉ số đường huyết (GI) cao nên dễ làm đường huyết tăng nhanh sau ăn. Khi giảm cơm trắng và kết hợp với rau xanh, thực phẩm giàu đạm hoặc ngũ cốc nguyên hạt, tốc độ hấp thu carbohydrate sẽ chậm hơn, hạn chế dao động đường huyết. Các nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) ghi nhận thay thế một phần gạo trắng bằng ngũ cốc nguyên hạt có thể giảm nguy cơ đái tháo đường type 2 và cải thiện kiểm soát đường huyết.

Kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn

Nhiều người có thói quen ăn quá nhiều cơm trắng, khiến tổng năng lượng nạp vào vượt nhu cầu. Khi bạn giảm cơm và thay bằng thực phẩm giàu chất xơ, cảm giác no sẽ kéo dài hơn, từ đó hạn chế ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Một nghiên cứu theo dõi hơn 3.100 người trung niên và cao tuổi tại Mỹ cho thấy những người ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt có vòng eo, đường huyết và huyết áp tăng chậm hơn theo thời gian.

Tinh thần tỉnh táo hơn

Ăn quá nhiều cơm trong một bữa có thể khiến đường huyết tăng rồi giảm nhanh, dẫn đến cảm giác buồn ngủ, mệt mỏi sau ăn. Việc điều chỉnh lượng cơm giúp đường huyết ổn định hơn, góp phần duy trì sự tỉnh táo, hạn chế dao động cảm xúc và có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ nếu áp dụng vào bữa tối.

Giảm tình trạng viêm mạn tính

Chế độ ăn giảm ngũ cốc tinh chế, tăng rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt bổ sung nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ hơn, từ đó góp phần giảm các phản ứng viêm mạn tính trong cơ thể. Đây cũng là nền tảng giúp bảo vệ tim mạch, mạch máu và khớp ở người lớn tuổi. Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Harvard (Mỹ), Đại học Copenhagen (Đan Mạch) và Đại học Montreal (Canada) công bố năm 2026 chứng minh chế độ ăn ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, rau, đậu và các thực phẩm ít tinh chế có liên quan đến khả năng lão hóa khỏe mạnh cao hơn.

Các chuyên gia lưu ý, người cao tuổi không cần loại bỏ hoàn toàn cơm trắng. Thay vào đó, họ có thể giảm khoảng nửa bát cơm mỗi bữa, kết hợp thêm rau xanh, đậu phụ, cá, thịt nạc hoặc chuyển sang cơm gạo lứt, ngũ cốc. Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì lâu dài sẽ giúp chế độ ăn cân bằng hơn và hỗ trợ sức khỏe khi về già.