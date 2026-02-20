UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Trưa 19/2, một gia đình 7 người trú tại thôn Tân Hóa sử dụng thuyền dân sinh để đi chúc Tết.

Trong quá trình di chuyển trên sông Gianh, thuyền bất ngờ bị lật. Thời điểm xảy ra sự cố, trên thuyền có 3 người lớn và 4 trẻ em. Hậu quả khiến 2 người tử vong, 2 người mất tích, 3 người còn lại được cứu sống.

Thợ lặn chuyên nghiệp tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Công an Quảng Trị

Từ đêm qua đến sáng nay, hàng trăm người cùng nhiều phương tiện đã được huy động tìm kiếm xuyên đêm hai nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền.

Đến sáng 20/2, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông N.V.T. (68 tuổi, ông nội). Hiện công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương để tìm kiếm cháu N.D.Ch. (14 tuổi) còn mất tích.