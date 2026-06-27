Nhiều dấu hiệu bất thường được chỉ ra

Vụ việc tài khoản của khách hàng N.C.S (trú quán tại Hà Nội) mở tại một ngân hàng bị chuyển đi 5 tỷ đồng gây xôn xao dư luận thời gian qua vẫn chưa có kết quả giải quyết. Ông N.C.S, khách hàng bị mất tiền, cho biết mặc dù toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng trong tài khoản đã bị kẻ gian rút ra nhưng cơ quan chức năng đã kịp thời can thiệp và giữ lại được 2,5 tỷ đồng do tội phạm chưa kịp tẩu tán hết.

Tuy nhiên, ông N.C.S cho rằng số tiền 2,5 tỷ đồng may mắn được giữ lại là nhờ sự can thiệp kịp thời của cơ quan công an.

Vụ việc xảy ra vào tháng 12/2025, ngày 12/5/2026, khách hàng đã có văn bản yêu cầu ngân hàng giải trình trực diện các vấn đề kỹ thuật liên quan đến chuỗi giao dịch làm thất thoát 5 tỷ đồng trong tài khoản.

Tuy nhiên, theo ông S. tại Công văn số 1601/NHKL ngày 14/5/2026, ngân hàng không trả lời trực diện các câu hỏi cốt lõi.

Chuỗi 11 giao dịch chuyển tiền liên tiếp với tổng giá trị 5 tỷ đồng vẫn được hệ thống phê duyệt thành công dù xuất hiện đồng thời 5 dấu hiệu bất thường gồm:

Thiết bị thứ hai được hệ thống ghi nhận gắn đồng thời với tài khoản ngay tại thời điểm mở tài khoản eKYC với dấu thời gian trùng khít tuyệt đối, tới cấp micro giây (1 phần triệu giây).

Hệ thống không thể hiện dữ liệu xác thực sinh trắc học động tại thời điểm đổi/cấp quyền cho thiết bị mới.

Chuỗi giao dịch với tổng giá trị 5 tỷ đồng được hệ thống phê duyệt nhưng không phản ánh dữ liệu sinh trắc học động của chính chủ tài khoản tại thời điểm giao dịch. Dữ liệu hình ảnh do ngân hàng cung cấp chỉ là ảnh tĩnh/ảnh cũ, hoàn toàn không phải dữ liệu xác thực sinh trắc học động của chính chủ tài khoản tại thời điểm 5 tỷ đồng được chuyển ra khỏi tài khoản.

Chuỗi 11 giao dịch chuyển tiền liên tiếp với tổng giá trị 5 tỷ đồng được hệ thống phê duyệt thành công nhưng chỉ phát sinh duy nhất 01 mã SMS OTP.

Tin nhắn OTP gửi về chỉ hiển thị mã 6 chữ số và thời gian hiệu lực. Hoàn toàn không thể hiện ngữ cảnh giao dịch như: số tiền, tài khoản thụ hưởng, loại giao dịch, hay bất kỳ nội dung nhận diện nào khác.

Theo ông S., đến nay ngân hàng vẫn chưa cung cấp được dữ liệu xác thực sinh trắc học động của chủ tài khoản tại thời điểm phát sinh chuỗi giao dịch từ 01h19 đến 01h33 ngày 13/12/2025. Toàn bộ dữ liệu sinh trắc học được viện dẫn chỉ là các ảnh tĩnh được tạo lập từ quá khứ.

Nhiều dấu hiệu bất thường về hệ thống an toàn của ngân hàng. Ảnh minh hoạ (Hoàng Hà).

Ngân hàng và chuyên gia công nghệ nói gì về vụ việc?

Vụ việc trên cũng nhận được sự quan tâm của các cổ đông ngân hàng này. Tại ĐHCĐ thường niên 2026 của ngân hàng diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, trả lời câu hỏi của cổ đông, lãnh đạo nhà băng này cho biết:

“Đây là một vụ việc đáng tiếc, có dấu hiệu của hành vi lừa đảo công nghệ cao và giả mạo nhân viên ngân hàng. Ngân hàng rất chia sẻ và đồng cảm sâu sắc với những thiệt hại mà khách hàng đã gặp phải trong vụ việc này.

Khi sự việc phát sinh, ngân hàng đã chủ động báo cáo và đã phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa đảo công nghệ cao này.

Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra theo quy định của pháp luật. Khách hàng và chúng tôi cũng đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để đảm bảo tính chính xác, khách quan, và giải quyết thấu đáo sự việc".

Lãnh đạo nhà băng này khẳng định, "Ngân hàng cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giải quyết vụ việc”.

Nhận định về trường hợp này, ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh mạng Athena cho rằng, có nhiều vấn đề đặt ra khi tài khoản bị mất tiền, mà chỉ có cơ quan chức năng, ở đây là công an vào cuộc để làm rõ những bất cập này.

Cụ thể số tiền 5 tỷ đồng chuyển đi thường có yêu cầu sinh trắc học và OTP. Sinh trắc học phải động mới xác định được chính chủ gửi. Không những sinh trắc học, lệnh chuyển tiền cũng phải có mã OTP phải gửi về đúng thiết bị, số điện thoại chính chủ.

Theo ông Thắng, trong trường hợp chủ tài khoản ngân hàng không nhận được thông tin này cũng là một nghi vấn về hệ thống. Hơn nữa, 11 giao dịch chuyển tiền vào thời điểm 1 - 2 giờ sáng mà hệ thống giám sát giao dịch ngân hàng không phát hiện bất thường để thực hiện cảnh báo, ngăn chặn thì cũng có vấn đề.



