Ngày 29/1, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, về vụ việc ngôi mộ tổ xuất hiện trên đất của một gia đình ở địa phương, phường đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, hòa giải nhưng các bên vẫn chưa thống nhất được phương án cuối cùng.

Theo đó, qua làm việc, phía dòng họ Lê thống nhất sau khi mãn tang mẹ của tộc trưởng vào tháng 7/2026 sẽ đồng ý cho di dời ngôi mộ ra khỏi khu đất; chủ đất chịu trách nhiệm trả chi phí bốc mộ, di dời.

''Sau khi chủ đất thống nhất phương án này, phường sẽ mời các bên tới làm việc. Tuy nhiên, đến nay chủ đất vẫn chưa phản hồi để chốt phương án”, đại diện UBND phường Vinh Lộc thông tin.

Hình ảnh người nhà họ Lê xây mộ tổ trên mảnh đất của bà N. Ảnh: Người dân cung cấp

Cũng theo đại diện UBND phường Vinh Lộc, kết quả xác minh cho thấy ngôi mộ đã tồn tại từ lâu đời. “Những người sinh sống tại khu vực cho biết, trước đây có hai ngôi mộ ở đất này nhưng một ngôi đã được cất bốc. Tuy nhiên, trong hồ sơ đất đai không thể hiện sự tồn tại của ngôi mộ này”, đại diện UBND phường Vinh Lộc nói.

Liên quan đến sự việc, bà D.T.Q.N. cho biết bản thân quê ở Huế, về làm dâu tại Nghệ An. Tháng 10/2025, bà mua lại thửa đất rộng hơn 689m² tại khối Mỹ Thượng, phường Vinh Lộc, từ bà N.T.L.A. và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 20/11/2025.

Theo bà N., trước khi giao dịch, bà đã thăm dò ý kiến người dân xung quanh. Khi đó, hiện trạng thửa đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bản đồ địa chính đều không thể hiện có ngôi mộ. Ngôi mộ chỉ xuất hiện trên đất của bà từ ngày 8/12/2025.

Sau khi phát hiện ngôi mộ, bà N. đã đến gặp đại diện dòng họ Lê để thương lượng nhưng đến nay vẫn chưa đạt được kết quả.

“Ngày 8/12/2025, người trong dòng họ Lê đã xây dựng mồ mả trên đất của gia đình tôi. Chúng tôi có dùng điện thoại quay lại sự việc. Lúc đầu, để giữ hòa khí, tôi chủ động thương lượng và sẵn sàng chi trả 250 triệu đồng để di dời, cất bốc ngôi mộ, nhưng phía dòng họ chưa đồng ý”, bà N. cho hay.

Chia sẻ lý do chưa đồng ý phương án di dời mộ vào tháng 7/2026, bà N. nói: “Việc chờ đợi khiến tôi rất mệt mỏi. Họ nói đến tháng 7 mới hết tang nhưng tôi không biết việc chờ đợi đó có mang lại kết quả hay không. Tôi chưa đồng ý với phương án này và sẽ trình báo cơ quan công an để vào cuộc giải quyết”.

Như VietNamNet đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, thông tin về thửa đất rộng gần 700 m² tại phường Vinh Lộc bất ngờ xuất hiện một ngôi mộ tổ chỉ sau một đêm.

Theo nội dung đăng tải, gia đình bà D.T.Q.N. đã mua và đứng tên chính chủ thửa đất nói trên. Khi chuẩn bị động thổ xây nhà, gia đình phát hiện ngôi mộ tổ họ Lê “mọc” lên trên đất nên đã làm đơn gửi cơ quan chức năng phường Vinh Lộc.

Anh Lê T. (người trong dòng họ Lê) cho biết, ngôi mộ đã tồn tại hàng trăm năm. Trước đây, mộ nằm trên bờ ruộng, đúng trên thửa đất mà gia đình bà N. đang sở hữu. Hằng năm, con cháu trong họ vẫn đi tảo mộ nhưng chưa có điều kiện tôn tạo.

“Sau khi ngôi mộ bị san phẳng, chúng tôi đi tìm và xây đắp lại mộ. Do mộ đã mất dấu vết, không xác định được vị trí chính xác nên gia đình đắp mộ lớn hơn để tránh nhầm lẫn”, anh Lê T. nói.