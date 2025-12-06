Thanh tra tỉnh Ninh Bình vừa xác định nguyên nhân khiến dự án tại phường Tây Hoa Lư chậm tiến độ kéo dài.

Mấu chốt nằm ở công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất đối với 39 ngôi mộ nằm trong dự án.

Cơ quan chức năng kết luận khâu kiểm đếm đất đai còn nhiều tồn tại, thiếu sót. Cụ thể, diện tích đất mồ mả chưa được đưa vào phạm vi thu hồi để bàn giao mặt bằng.

Toàn cảnh nơi triển khai dự án.

Phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất này chưa được xây dựng hoàn chỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện tại, người dân chưa đồng thuận với kế hoạch và thời điểm di dời số mộ phần nói trên.

Ghi nhận thực tế, công trường dự án đang trong tình trạng "án binh bất động". Phần lớn các hộ dân khu vực chân núi đã di dời, nhưng vẫn còn 2 hộ chưa chuyển đến nơi ở mới.

Dự án chậm tiến độ do chưa thể di dời 39 ngôi mộ để giải phóng mặt bằng.

Hoạt động xây dựng mới chỉ dừng lại ở việc múc một phần móng và đất, chưa hình thành hạng mục chính.

Dự án có tổng mức đầu tư 47 tỷ đồng, do UBND huyện Hoa Lư (cũ) làm chủ đầu tư. Mục tiêu công trình là xử lý nguy cơ sạt lở đá đe dọa tính mạng người dân khu vực núi Vườn Già.

Quy mô dự án rộng 2,5ha, bao gồm đào hồ điều hòa 15.900m2, xây kè và hệ thống cống điều tiết. Theo kế hoạch được duyệt, thời gian thực hiện dự án gói gọn trong giai đoạn 2021-2023.