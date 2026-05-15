Liên quan đến vụ việc vợ chồng chị Nguyễn Thị Hảo mua của anh Nguyễn Đức Anh chiếc Chevrolet Cruze đời 2011 với tổng chi phí gần 300 triệu đồng nhưng chỉ sau 2 ngày sử dụng xe đã chết máy, chiều 14/5, trao đổi với phóng viên VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên) cho biết, cơ quan công an đã mời các bên liên quan lên làm việc và đang theo hướng hòa giải dân sự.

Chiếc ô tô trong vụ việc được người mua phản ánh gặp sự cố chỉ sau vài ngày sử dụng, đồng thời phát sinh tranh cãi về thông tin và nguồn gốc phương tiện. Ảnh: NVCC.

Theo ông Dũng, phía người mua hiện có quan điểm rõ ràng là chỉ yêu cầu trả lại xe và hoàn lại số tiền đã giao trước đó. “Quan điểm của bên bị hại là nếu được trả lại số tiền đã giao thì họ sẽ không có ý kiến gì thêm”, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng nói.

Cũng theo vị Trưởng Công an xã, người bán xe đã đồng ý phương án hoàn tiền nhưng cho biết cần thêm thời gian để thu xếp tài chính. “Bản thân bên bán cũng nhất trí sẽ trả, nhưng họ nói cần thời gian gom tiền để hoàn lại”, ông Dũng cho biết.

Ông Dũng nhận định đây là quan hệ giao dịch dân sự vì hai bên đã có thỏa thuận mua bán xe và ký giấy tờ liên quan. “Việc mua bán ô tô đã hoàn tất, có thỏa thuận và hợp đồng”, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng nói.

Theo thông tin từ công an xã, người mua và người bán vốn là bạn học cũ nên quá tin tưởng nhau, không thuê thợ hoặc đơn vị chuyên môn kiểm tra tình trạng xe trước khi giao dịch. “Do quen biết, tin tưởng bạn bè nên bên mua chủ quan, không nhờ người kiểm tra xe”, ông Dũng cho hay.

Vị Trưởng Công an xã cũng cho biết người bán xe không có hộ khẩu thường trú tại xã Vũ Quý mà mới đến địa phương kinh doanh ô tô khoảng 2 tháng nay.

Chị Nguyễn Thị Hảo cho biết gia đình chị không đồng ý phương án đổi xe hoặc chịu thêm thiệt hại tài chính vì chị cảm thấy trong chuyện này gia đình chị đang bị lừa. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, trao đổi với PV VietNamNet cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hảo cho biết gia đình chị không đồng ý phương án đổi xe hoặc chịu thêm thiệt hại tài chính vì chị cảm thấy trong chuyện này gia đình chị đang bị lừa.

Theo chị Hảo, sau khi sự việc được trình báo, Công an xã Vũ Quý đã mời gia đình chị lên làm việc để hòa giải.

“Tôi chỉ muốn trả xe và nhận lại tiền, không yêu cầu bồi thường thêm gì cả”, chị Hảo nói.

Theo chị Hảo, trong quá trình hòa giải, cán bộ công an xã cũng đề cập việc chiếc xe chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý. “Công an nói nếu giải quyết đến cùng thì khả năng vẫn là trả xe và hoàn tiền cho người mua”, chị Hảo cho biết.

Chị Hảo chia sẻ thêm, gần 2 tháng qua gia đình chị rơi vào tình trạng mệt mỏi, áp lực vì vụ việc kéo dài. “Vợ chồng tôi đi lại rất nhiều, nghỉ làm, con cái bị ảnh hưởng. Tinh thần thực sự rất căng thẳng”, chị nói.

Trước đó như VietNamNet đã thông tin, ngày 16/3, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hảo và anh Nguyễn Chí Cường (trú tại xã Bình Minh, Hà Nội) mua một chiếc Chevrolet Cruze đời 2011 màu ghi của anh Nguyễn Đức Anh ở xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên với giá 235 triệu đồng.

Sau khi cộng thêm chi phí phụ kiện, đăng ký xe và các khoản phát sinh khác, tổng số tiền được báo lên tới 291 triệu đồng. Gia đình chị Hảo đã chuyển trước 252 triệu đồng và nhận xe vào ngày 22/3.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày sử dụng, chiếc xe bất ngờ chết máy, sau khi gia đình nhờ kiểm tra thì phát hiện đó là chiêc xe Daewoo Lacetti sản xuất năm 2009, không phải mẫu Chevrolet Cruze đời 2011. Khi gia đình chị đề nghị trả lại xe, phía người bán ban đầu chỉ đồng ý mua lại với giá khoảng 120 triệu đồng, khiến người mua có nguy cơ thiệt hại gần 160 triệu đồng.

Ngoài ra, dù đã làm thủ tục đăng ký biển số, phía bán xe vẫn chưa bàn giao đầy đủ giấy tờ cho người mua.

(Vụ việc sẽ tiếp tục được VietNamNet cập nhật)

