Gần đây, nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm các ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy... ra mắt MV Anh em trước sau như một.

Ngay sau khi phát hành, MV bị nhiều khán giả phản ứng vì trong một số cảnh quay xuất hiện hình ảnh liên quan đến trang web cá cược bất hợp pháp, như logo trên áo diễn viên, ly rượu, hay cảnh lướt giao diện trang web trên điện thoại.

Nhiều người nổi tiếng khác cũng bị công chúng "réo" tên vì bị nghi ngờ tham gia các hoạt động quảng cáo, biểu diễn trong các sự kiện có logo của các thương hiệu cá độ trên.

Hiện 1 số cá nhân lên tiếng phủ nhận, nói "không biết đó là web cá độ", trong khi số khác giữ động thái im lặng.

Chiều 25/9, trong cuộc họp thường kỳ tại Trung tâm Báo chí TPHCM, bà Nguyễn Khánh Hồng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TPHCM cho hay khi tiếp nhận được thông tin có một nhóm nhạc đăng tải nội dung quảng cáo trong MV như trên, cơ quan công an đã áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập và tìm hiểu thông tin, đồng thời ngay lập tức gửi thư mời trong tối 22/9 cho các cá nhân liên quan trong MV. Đến ngày 23/9, các nghệ sĩ này đã lên cơ quan công an làm việc.

"Đến nay, chúng tôi cơ bản củng cố được những hành vi của các cá nhân liên quan đến MV Anh em trước sau như một và sẽ xử lý nhanh nhất, sau đó thông tin công khai đến cơ quan báo chí", đại diện Công an TPHCM cho biết.

Bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân - quyền Trưởng phòng Phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết vụ việc hiện đã được ngành công an xem xét, xử lý. Sở Văn hóa và Thể thao TP sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu.

Về góc độ pháp luật, đã có luật để chế tài liên quan đến các hành vi vi phạm, chẳng hạn điều 21 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi bởi khoản 37 điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

"Việc quảng cáo cờ bạc cho trang web cá độ thông qua việc lợi dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử để tuyên truyền, cung cấp, chia sẻ thông tin, quảng bá hình ảnh phục vụ cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng", đại diện Sở Văn hóa TPHCM phản hồi.

Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm

