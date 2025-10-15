Chiều 15/10, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn ở Nghệ An đã tìm thấy thi thể hai bé gái nổi trên sông Lam.

Một thành viên trong đội thiện nguyện ở tỉnh Nghệ An cho biết: "Thi thể bé gái thứ hai là Võ Gia T. (4 tuổi) được tìm thấy ở cầu Cửa Hội (sát khu vực tỉnh Hà Tĩnh). Sau khoảng 30 phút, thi thể bé Võ Hạ B. (5 tuổi) cũng được chúng tôi tìm thấy".

Phó trưởng thôn 6 (xã Kim Liên, Nghệ An) cũng xác nhận thông tin trên và cho biết gia đình đang làm thủ tục đưa hai cháu bé về mai táng theo phong tục. Công tác tìm kiếm thi thể anh Võ Văn D. (SN 1993, trú tại xã Kim Liên, người bố) vẫn đang được triển khai.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T.Lương

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 22h ngày 13/10, người dân qua cầu Bến Thủy phát hiện người đàn ông đi cùng hai con nhỏ. Ít phút sau, cả ba người đột ngột biến mất. Tại vị trí ba bố con đứng, người dân phát hiện chiếc xe máy cùng hai cặp sách bị bỏ lại, liền trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Trường Vinh lập tức cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xuyên đêm tìm kiếm ba bố con trên sông Lam.

Theo vị Phó trưởng thôn 6, xã Kim Liên, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, anh D. và vợ là chị Y. quen biết, kết hôn và sinh được hai con là Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi).

Trước khi bị nghi ôm hai con nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử, anh D. thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Hai vợ chồng ly thân nhiều tháng nay, chị Y. đưa con về sống bên nhà ngoại.

Cũng theo vị này, chiều hôm xảy ra sự việc, anh D. đến trường xin phép cô giáo đón hai con về sớm hơn và gọi cho vợ thông báo về việc ôm con nhảy cầu tự tử.