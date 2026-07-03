Theo đó, khoảng 9h ngày 30/6, một đoàn khách du lịch khoảng 60 người từ Phú Thọ đến lưu trú tại khách sạn Tuấn Linh, thôn Quang Trung. Chủ khách sạn là anh Hắc Ngọc Thắng (SN 1989); việc quản lý, điều hành do chị Nguyễn Thị Lợi (SN 1994), cùng trú tại thôn Đông Tây Hải, xã Hoằng Thanh, phụ trách.

Ban đầu, khách sạn bố trí các lái xe nghỉ tại khu vực dành riêng ở tầng 7. Tuy nhiên, anh Quang Anh - lái xe của đoàn, không đồng ý và đề nghị thuê phòng 602, cùng khu vực với các thành viên trong đoàn.

Khách sạn đã đáp ứng yêu cầu với mức giá hỗ trợ 200.000 đồng/đêm, tổng cộng 400.000 đồng cho 2 đêm lưu trú.

Người phụ nữ ngồi sụp xuống, la hét, kêu mình bị đánh khi tranh cãi với tài xế. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 21h cùng ngày, anh Quang Anh xuống sảnh đề nghị đổi phòng vì cho rằng tín hiệu Wi-Fi yếu. Phía khách sạn từ chối với lý do phòng đã được sử dụng từ 9h sáng và không còn phòng phù hợp để thay thế.

Sau đó, tài xế Quang Anh yêu cầu trả phòng, chuyển sang nơi lưu trú khác và đề nghị hoàn lại toàn bộ tiền thuê. Khách sạn cho biết chỉ có thể hoàn 200.000 đồng vì phòng đã được sử dụng trong ngày. Hai bên không thống nhất được phương án giải quyết nên xảy ra tranh cãi tại sảnh khách sạn.

Tiếp nhận tin báo, công an xã Hoằng Thanh đã cử cán bộ đến hiện trường làm việc với các bên liên quan. Lực lượng công an đã giải thích các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, đồng thời vận động các bên giữ bình tĩnh, không có lời nói, hành vi ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương.

Sau khi được giải thích, hai bên thống nhất hòa giải trên tinh thần thiện chí, cam kết không tiếp tục phát sinh mâu thuẫn, không có hành vi gây mất an ninh, trật tự và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc hành hung, cướp tài sản, đe dọa... đang được công an xã Hoằng Thanh tiếp tục xác minh, làm rõ. Đến nay, chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền để khẳng định các nội dung này.