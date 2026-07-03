Liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ được cho là nhân viên khách sạn tại khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa) ngồi sụp xuống sàn, la hét trong lúc tranh cãi với tài xế, gây xôn xao mạng xã hội ngày 2/7, anh Ngọc Thắng (39 tuổi, quản lý khách sạn) đã chia sẻ với PV VietNamNet về sự việc.

Theo anh Thắng, vụ việc xảy ra vào tối 30/6 tại sảnh tầng 1 của khách sạn, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc thuê phòng.

Sáng cùng ngày, một nam tài xế chở đoàn khách khoảng 60 người đến lưu trú tại khách sạn của anh Thắng. Theo sắp xếp ban đầu, anh được bố trí ở chung phòng với các tài xế khác tại tầng 7.

Người phụ nữ ngồi sụp xuống, la hét, kêu mình bị đánh khi tranh cãi với tài xế. Ảnh cắt từ clip

Nam tài xế không hài lòng với khu vực giường tầng nên xin thuê phòng tại khách sạn với giá nội bộ 200.000 đồng/đêm. Tài xế này thuê 2 đêm với giá 400.000 đồng.

Khoảng 20h30 cùng ngày, nam tài xế xuống sảnh tầng 1 phản ánh với nhân viên lễ tân, Wi-Fi ở phòng anh không ổn định, không xem được bóng đá.

“Vừa bước ra khỏi thang máy, tài xế đã cầm điện thoại lên quay video. Nhân viên của chúng tôi giải thích, hệ thống Wi-Fi xuyên tường kém nên khi xem bóng đá sẽ bị chập chờn. Khách sạn chúng tôi có trang bị ti vi để xem bóng đá.

Tuy nhiên, bạn tài xế vẫn yêu cầu chúng tôi đổi phòng hoặc trả lại tiền phòng để bạn đi thuê khách sạn khác ở. Chúng tôi đề xuất trả lại 200.000 đồng, vì bạn ấy đã ở đó 10 tiếng nhưng tài xế vẫn không thoải mái, tiếp tục quay video”, anh Thắng cho hay.

Trong lúc trao đổi, giữa nam tài xế và người phụ nữ áo trắng xảy ra cãi vã. Không muốn nam tài xế quay video, người phụ nữ lao đến giật chiếc điện thoại, la hét, cho rằng mình bị đánh rồi ngồi sụp xuống sàn nhà.

Sự việc ồn ào, anh Thắng nhanh chóng đến giải quyết. Sau khi kiểm tra camera khách sạn, anh khẳng định nam tài xế không có bất kỳ tác động nào đến người phụ nữ.

“Là quản lý khách sạn, tôi cũng thấy cách hành xử của bạn nữ là làm quá.

Tuy nhiên, sự việc kéo dài khiến hai bên không hợp tác được nữa. Một bên liên tục quay video, bên còn lại phản ứng vì không muốn bị ghi hình, từ đó dẫn đến vụ việc ồn ào”, anh Thắng nói.

Chủ khách sạn cho biết thêm, sau đó anh đã ngồi lại với nam tài xế, chia sẻ, động viên để đôi bên có thể giải quyết theo hướng “dĩ hòa vi quý”.

“Tôi đã thành khẩn xin lỗi nam tài xế, vì cách hành xử của cả hai bên. Tôi mong bạn ấy lắng nghe, nhìn ra cái đúng cái sai của bản thân, cùng nhau hợp tác giải quyết sự việc”, anh Thắng nói.

Anh Thắng nói thêm, hai bên sau đó đã đến trụ sở công an làm việc, thỏa thuận giải quyết sự việc trong ôn hòa, không đăng video lên mạng xã hội. Nam tài xế tiếp tục ở lại khách sạn đến sáng 2/7 rồi rời đi cùng đoàn du lịch.

Liên quan đến sự việc, anh Trần Quang Anh (SN 2000) xác nhận với PV VietNamNet, anh chính là nam tài xế xuất hiện trong đoạn video.

Anh cho hay, sáng 30/6, khi chở đoàn khách đến khách sạn, anh được nhân viên bố trí ngủ giường tầng – phòng dành cho nhân viên và lái xe.

Anh Quang Anh muốn ngủ phòng riêng nên đã xin thuê phòng với giá nội bộ 200.000 đồng/đêm, thuê 2 đêm. Tối cùng ngày anh không thể xem được bóng đá vì mạng Wi-Fi yếu nên đã xuống sảnh lễ tân đề nghị đổi phòng.

“Tôi xin đổi xuống phòng tầng 5 vì ở đó có mạng internet thì họ nói phòng ở đó chưa dọn. Tôi bảo: ‘Bây giờ phòng không đổi, Wi-Fi không sửa thì chị cho em xin lại tiền để đi thuê phòng chỗ khác’. Chị ấy bảo chỉ trả lại 200.000 vì tôi đã ở 1 ngày rồi.

Tôi không đồng ý, cho rằng lỗi hỏng Wi-Fi là của phía khách sạn thì họ phải giải quyết cho khách. Người phụ nữ đó nói không được và tiếp tục ngồi bấm điện thoại. Tôi đợi thêm ít phút, rồi lại yêu cầu xử lý, họ vẫn nói chỉ trả lại tôi 200.000. Lúc đó, tôi mới rút điện thoại ra quay và sự việc xảy ra như trong đoạn video”, anh Quang Anh nói.

Nam tài xế khẳng định, anh không hề đánh người phụ nữ áo trắng. Khi sự việc ồn ào, quản lý khách sạn ra giải quyết, đôi bên thống nhất đến sảnh của một khách sạn khác để nói chuyện.

Sau đó, công an vào cuộc, anh Quang Anh cùng chủ khách sạn và người phụ nữ áo trắng đã đến trụ sở công an địa phương làm việc. Anh cho biết, bản thân được kiểm tra ma túy, kết quả âm tính.

“Cuối cùng, vì không muốn tất cả phải mệt mỏi, tôi đồng ý hòa giải. Sau đó, tôi vẫn ở lại khách sạn đó 2 đêm nhưng ngủ cùng phòng với trưởng đoàn du lịch.

Sáng 2/7, tôi rời khách sạn cùng đoàn du lịch”, nam tài xế cho hay.

Trưa cùng ngày, anh Quang Anh quyết định đăng đoạn video đó lên một hội nhóm dành riêng cho các lái xe. Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Quản lý khách sạn liên hệ với anh Quang Anh nhờ gỡ đoạn video xuống. Sau đó, khi đã nhận được lời xin lỗi chính thức từ quản lý khách sạn cùng người phụ nữ áo trắng, anh đã xóa đoạn video.

“Trước đó, trong 2 ngày ở lại khách sạn, tôi không nhận được lời xin lỗi nào từ phía người phụ nữ nên càng thêm bực. Sự việc từ đầu đến cuối chỉ có như vậy”, nam tài xế nói thêm.

Lãnh đạo Công an xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) cho hay, sự việc xảy ra trên địa bàn tại khách sạn Tuấn Linh. Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình thuê phòng tại khách sạn.

Tiếp nhận vụ việc, đơn vị đã mời các bên liên quan đến trụ sở công an làm việc. Qua xác minh, tài xế không có hành vi đánh người phụ nữ. Sau khi làm việc, hai bên đã thống nhất hòa giải, không tiếp tục khiếu nại hay phát sinh mâu thuẫn.