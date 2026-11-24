Vụ nổ nghi do khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương. Sở Y tế đã có văn bản gửi các bệnh viện tập trung cấp cứu các nạn nhân.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14h ngày 24/11, vụ nổ, sập nhà tại số 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nôi) khiến 6 người tử vong, 10 người phải cấp cứu, điều trị tích cực tại các bệnh viện.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng ký văn bản khẩn, yêu cầu các bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức và Đại học Y Hà Nội tập trung tối đa nguồn lực để cứu chữa nạn nhân.

Các bệnh viện phải huy động nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị phục vụ cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật; bố trí bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao trực tiếp tham gia điều trị.

Đối với bệnh nhân nặng, nguy kịch hoặc đa chấn thương, các cơ sở y tế tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện; chủ động đề nghị bệnh viện tuyến trên và các chuyên khoa đầu ngành hỗ trợ khi vượt quá khả năng chuyên môn.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Ảnh: N.H.

Sở Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện duy trì thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính và bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho người bệnh. Diễn biến sức khỏe của từng nạn nhân phải được cập nhật thường xuyên để báo cáo UBND thành phố.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn, nghi do nổ bình gas gây sập nhà, có người mắc kẹt bên trong, đơn vị đã khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Phòng khám Đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội điều động phương tiện, nhân lực đến hiện trường.

Đến 8h20 cùng ngày, 9 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đã có mặt, phối hợp với lực lượng chức năng sơ cứu, cấp cứu và vận chuyển các nạn nhân đến bệnh viện. Năm phút sau, nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi khu vực đổ sập.

Trước tình hình vẫn còn người mắc kẹt, Sở Y tế tiếp tục bố trí 2 kíp cấp cứu ở lại hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng. Các tổ cấp cứu còn lại được phân công tiếp nhận, điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện.