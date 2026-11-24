Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội).

Công điện nêu khoảng 8h ngày 24/11, xảy ra vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bước đầu xác định có 3 người tử vong và 11 người bị thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Đình Hiếu

Nội dung công điện đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường; có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh. Đồng thời, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn. UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân của vụ nổ.