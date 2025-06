Đêm 31/5, tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, một nữ điều dưỡng đã bị người nhà bệnh nhân hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

Hình ảnh nữ điều dưỡng bị người đàn ông hành hung. Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, vào khoảng 23h52 ngày 31/5, bệnh nhân T.V.L. (SN 1972, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh) được đưa vào cấp cứu. Sau khi thăm khám và chỉ định điều trị, bác sĩ yêu cầu người nhà hoàn tất các thủ tục hành chính.

Tại khu vực làm thủ tục, nữ điều dưỡng N.T.A. đã tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người nhà di chuyển đến khu vực chờ. Tuy nhiên, người nhà không những không chấp hành mà còn có thái độ lăng mạ, xúc phạm và đe dọa nữ điều dưỡng.

Khi được nhắc nhở, đối tượng bất ngờ chồm qua quầy, dùng tay tát thẳng vào mặt điều dưỡng N.T.A., khiến kính văng xuống đất, mặt sưng tấy, choáng váng và tinh thần hoảng loạn. Danh tính đối tượng được xác định là Trần Tuấn Anh (SN 1992, trú tại xã Nghi Kim), con trai của bệnh nhân.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, khi Công an phường Nghi Phú có mặt tại hiện trường lúc 0h20 ngày 1/6, đối tượng đã rời khỏi bệnh viện. Hiện công an đã làm việc với Trần Tuấn Anh để xử lý theo quy định.

Luật sư Vũ Anh Tuấn (Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Hà Nội) nhận định: Trong tình huống cấp cứu, việc lo lắng cho người thân là điều dễ hiểu, tuy nhiên đây không thể là lý do biện minh cho hành vi bạo lực đối với nhân viên y tế - những người đang ngày đêm làm việc trong môi trường đầy áp lực và rủi ro.

Nữ điều dưỡng bị tát đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: T.L

Hành vi hành hung nhân viên y tế không chỉ xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sức khỏe của họ, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khám, chữa bệnh an toàn, đồng thời gián tiếp đe dọa đến quyền lợi của các bệnh nhân khác.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Tuấn phân tích: Hành vi của Trần Tuấn Anh có thể bị xử phạt hành chính theo khoản 5 Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, với mức phạt từ 5 - 8 triệu đồng đối với hành vi cố ý gây thương tích nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về trách nhiệm hình sự: Nếu có đủ căn cứ, đối tượng có thể bị truy tố theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù hoặc cao hơn tùy theo mức độ thương tích và các tình tiết tăng nặng như “có tính chất côn đồ” hoặc “đối với người đang thi hành công vụ”.

Theo luật sư Tuấn, vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn cho nhân viên y tế tại các bệnh viện, đặc biệt là ở Khoa Cấp cứu – nơi thường xuyên xảy ra căng thẳng giữa người bệnh, người nhà và nhân viên y tế.

Luật sư Vũ Anh Tuấn đề xuất: Cần siết chặt quy định kiểm soát người nhà tại khu vực cấp cứu, bố trí lực lượng bảo vệ túc trực 24/7 và tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu, tôn trọng nội quy bệnh viện và nhân viên y tế. Bệnh viện là nơi cứu người – không thể và không bao giờ là nơi để trút giận hay thể hiện sự thiếu kiểm soát cảm xúc.

Hành vi hành hung nhân viên y tế không chỉ là một cú tát vào người điều dưỡng, mà còn là 'cú tát' vào sự tử tế, vào đạo đức xã hội và vào những nỗ lực thầm lặng của hàng nghìn y bác sĩ đang ngày đêm giành giật sự sống cho người bệnh.

Pháp luật cần nghiêm minh. Nhưng trên hết, mỗi người cần nâng cao nhận thức, để bệnh viện mãi là nơi an toàn cho cả người bệnh lẫn người cứu bệnh.