Tối 22/11, lãnh đạo UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) xác nhận thành viên Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị đã phát hiện một thi thể trôi trên sông Đakrông, vào khoảng 17h cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cử công an xã đến bảo vệ hiện trường và phối hợp các lực lượng liên quan xử lý vụ việc.

Thi thể được xác định là anh Nguyễn Văn Th. (SN 1977, trú phường Ba Đồn, Quảng Trị), người mất tích trong vụ xe tải bị lũ cuốn vào ngày 17/11. Vị trí phát hiện thi thể cách nơi gặp nạn khoảng 30km, thuộc xã Đakrông (Quảng Trị).

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. Ảnh: Anh Khoa

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 12h ngày 17/11, anh Th. lái xe tải chở than từ hướng Cửa khẩu Quốc tế La Lay về đường Hồ Chí Minh.

Khi đến cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay), dù barie đã được đặt để cảnh báo nước lũ chảy xiết và mực nước dâng cao 50–60cm, tài xế vẫn tiếp tục di chuyển. Đến giữa cầu tràn, dòng nước mạnh đã đánh trôi phần cabin xuống dưới cầu, trong khi phần thùng xe còn mắc lại.

Anh Th. leo lên thùng xe chờ lực lượng cứu hộ. Khoảng 12h25, chiếc xe bị lật và trôi cách cầu tràn hơn 10m, cuốn theo tài xế xuống dòng nước lũ.