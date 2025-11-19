Chiều 19/11, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn An – Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) – xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể tại khu vực sạt lở ở thôn Pứt.

Khoảng 15h cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, đã phát hiện thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi.

Thi thể được tìm thấy cách vị trí sạt đỉnh núi khoảng 1km, tại khu vực nhà Jun (nhà làm rẫy) của vợ chồng công an viên thôn Pứt là anh Zơrâm Nhô.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: H.S.

Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đưa thi thể lên bờ, đồng thời tiến hành nhận dạng và tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.

Như đã đưa tin, khoảng 9h30 ngày 14/11, tại thôn Pứt, đoạn đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250m, đã xảy ra vụ sạt lở đất quy mô lớn.

Vụ việc khiến 3 người dân đi làm rẫy nghi bị vùi lấp, gồm ông Zơrâm Nhô (công an viên thôn), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và cháu Hốih Zi Nút (cùng trú thôn Pứt, xã Hùng Sơn). Sạt lở cũng vùi lấp hoàn toàn 5 nhà canh rẫy, làm hư hỏng khoảng 200m đường liên xã và gây thiệt hại khoảng 20ha lúa nước, hoa màu của người dân.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích. Ảnh: H.S

Điều đáng chú ý là nhiều ngày trước khi xảy ra sạt lở, thời tiết tại địa phương vẫn nắng ráo. Tuy vậy, hàng trăm nghìn mét khối bùn đất từ đỉnh đồi bất ngờ đổ ập xuống chân núi, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng.

Ngay sau vụ việc, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp với chính quyền di dời hàng trăm hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.