Những ngày qua, nghệ sĩ Trường Giang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi một số video, hình ảnh từ các chương trình truyền hình trước đây được chia sẻ trở lại. Trong đó, một số hành động và cách tương tác của nam nghệ sĩ với đồng nghiệp, đặc biệt là các nghệ sĩ nữ, nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM lên tiếng về vụ ồn ào của nghệ sĩ Trường Giang.

Chiều 21/9, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đưa ra phản hồi. Theo đại diện Sở, đối với người hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử cũng có ý nghĩa quan trọng, nhất là với những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng.

Căn cứ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ban hành kèm theo Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chuẩn mực ứng xử được xác định đối với người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp, cũng như trong mối quan hệ với đồng nghiệp, công chúng, khán giả, báo chí, truyền thông và không gian mạng.

Theo đó, người hoạt động nghệ thuật cần tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác; giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật.

Trong ứng xử với đồng nghiệp, người hoạt động nghệ thuật cần tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp; trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, chia sẻ quan điểm; không gây tổn hại đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của đồng nghiệp.

“Quan điểm của Sở là người hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đối với công chúng, cần ý thức đầy đủ về trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội; giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nghề nghiệp; có cách ứng xử văn minh, đúng mực, tôn trọng đồng nghiệp và công chúng”, đại diện Sở cho biết.

Đối với trường hợp của nghệ sĩ Trường Giang, Sở cho rằng việc xem xét, đánh giá cần dựa trên thông tin được xác minh đầy đủ, bối cảnh, tính chất và mức độ của từng hành vi cụ thể, đồng thời đối chiếu với các quy định pháp luật và chuẩn mực ứng xử có liên quan.

Do đó, cần thận trọng khi đưa ra nhận định, kết luận chỉ trên cơ sở những thông tin, hình ảnh đang được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội.

“Trước phản ứng của khán giả về một sự việc được dư luận quan tâm, có thể có những ý kiến và cách nhìn nhận khác nhau. Việc đánh giá những phản ứng này có phù hợp hay không cần căn cứ vào tính chất của sự việc, thông tin được kiểm chứng và cách thức thể hiện, đồng thời bảo đảm sự khách quan, văn minh và tôn trọng danh dự, nhân phẩm của các bên liên quan”, cơ quan quản lý nêu ý kiến.

Màn "cướp sóng" cầu hôn Nhã Phương của Trường Giang từng gây tranh cãi trong quá khứ.

Hồi đầu tháng 9, nghệ sĩ Trường Giang bất ngờ bị "réo tên" trên nhiều nền tảng mạng xã hội sau khi một số video cũ tại các chương trình truyền hình thực tế được chia sẻ trở lại.

Một số đoạn video tập trung vào cách Trường Giang tương tác với các nghệ sĩ nữ trong game show, cùng những hành xử và phát ngôn. Các nội dung này sau đó được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều bình luận và góc nhìn trái chiều.

Giữa tâm điểm tranh cãi, Trường Giang thừa nhận bản thân “chưa tinh tế, chưa đủ tốt”, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người mình từng làm tổn thương.

Nghệ sĩ sau đó cũng xin rút khỏi đợt ghi hình sắp tới của 2 ngày 1 đêm, muốn dành khoảng thời gian này để “lắng lại và học hỏi thêm”.

Clip Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình

Ảnh, clip: FBNV