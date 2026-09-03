Lâm Đồng:

Chiều 3/9, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể N.N.B.H. (17 tuổi, học sinh một trường THPT tại xã Đinh Văn Lâm Hà).

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân trên sông Đạ Dâng, gần cầu Đinh Văn - cách nơi xảy ra sự việc ban đầu gần 1km. Sau khi đưa thi thể lên bờ, lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng quần thảo trên sông tìm kiếm nữ sinh. Ảnh: Khánh Ngọc

Trước đó, tối 1/9, người dân phát hiện xe máy và đôi dép trắng tại khu vực cầu Máng ở thôn Tân Lin, xã Đinh Văn Lâm Hà nhưng không thấy người nên báo chính quyền.

Tiếp nhận thông tin, công an xã trích xuất camera để xác minh, xác định nữ sinh rơi từ cầu Máng xuống sông Đạ Dâng. Hơn 50 người thuộc nhiều lực lượng phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Đạ Dâng dâng cao, chảy xiết, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Thi thể nữ sinh được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích trên sông. Ảnh: Khánh Ngọc