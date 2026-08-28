Sáng 28/8, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với người dân tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong vụ lật xuồng trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Bảo Thuận.

Hiện thi thể anh N.V.L. (38 tuổi, trú xã Bảo Thuận) đã được tìm thấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trong khi đó, anh L.T.T. (33 tuổi, trú xã Di Linh, Lâm Đồng) vẫn mất tích. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng lực lượng công an xã, dân quân địa phương và người dân chia thành nhiều nhóm, mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Đồng Nai.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích trên sông Đồng Nai. Ảnh: Lâm Ngọc

Trước đó, vào ngày 27/8, nhóm khoảng 8 người cùng nhau đến một đảo nhỏ ở sông Đồng Nai, đoạn qua xã Bảo Thuận để vui chơi và ăn uống. Đến đêm, khi cả nhóm trở về bờ thì xuồng bị lật. Các thành viên trong nhóm bơi được vào bờ, riêng anh T. và anh L. bị nước cuốn trôi, mất tích.