Ngày 2/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Thuật, tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh T. Ảnh: D.L

Cụ thể vào 7h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.V.T (SN 1982, du khách Hà Nội) tại đoạn suối khu vực thuộc thôn Bản Chúc, xã Thiện Thuật.

Trước đó vào khoảng 15h ngày 1/9, trong lúc tham quan tại thác Tiên Nữ, con trai anh T. không may rơi xuống suối rồi bị nước cuốn ra xa.

Thấy vậy, anh T. lập tức bơi ra cứu con, cháu bé được mọi người đưa lên bờ an toàn. Tuy nhiên, anh T. không may bị dòng nước cuốn mất tích. "Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tích cực tìm kiếm nạn nhân, khu vực tìm thấy thi thể cách hiện trường khoảng 100 mét", ông Vũ cho biết.

Lật xuồng trên sông, hai người đàn ông mất tích, tìm thấy thi thể một người Chiếc xuồng chở nhóm bạn trở về bờ sau chuyến đi chơi tại một hòn đảo giữa sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ bị lật khiến hai người mất tích. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân, tiếp tục tìm kiếm người còn lại.

Vụ lật thuyền, 3 người mất tích: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng cách hiện trường 2km Sau gần hai ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền ở đập tràn Tân Thái, Thái Nguyên, cách hiện trường khoảng 2km.