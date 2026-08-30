Lâm Đồng:

Chiều 30/8, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, đưa thi thể người phụ nữ được phát hiện ở hồ Xuân Hương lên bờ để tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Khu vực nơi phát hiện thi thể người phụ nữ trên hồ Xuân Hương. Ảnh: X.N

Qua xác minh, nạn nhân là bà N.T.T.N (46 tuổi, ở phường Xuân Hương – Đà Lạt). Theo thông tin ban đầu, nạn nhân làm kế toán, công tác tại một đơn vị thuộc nhà nước ở địa phương.

Trước đó, sáng cùng ngày, người thân đến phường Xuân Hương – Đà Lạt trình báo việc bà N. rời nhà từ hôm trước và không liên lạc được. Gia đình đã đi tìm nhưng không có kết quả.

Tiếp nhận thông tin, công an địa phương triển khai xác minh, tổ chức tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà N. trên hồ Xuân Hương.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.