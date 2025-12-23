Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin ông Lê Tuấn Giang (SN 1980, trú tại thôn Ná Cà 1, xã Thanh Quân), trong lúc đi rừng đã bắt được một cá thể gà lôi trắng, sau đó mang về nhà rồi giao nộp cho kiểm lâm.

Từ đó, nhiều người đặt câu hỏi, gà lôi vốn sống trong rừng, vì sao ông Giang lại bắt mang về giao nộp? Hành vi bắt động vật quý hiếm là vi phạm pháp luật, tại sao ông Giang không bị xử lý?

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Tiến Đạt - Chủ tịch UBND xã Thanh Quân cho biết, thông tin ông Giang vào rừng bắt được gà lôi trắng rồi giao nộp cho kiểm lâm là không chính xác. Cá thể gà lôi đã đi theo đàn gà nuôi của gia đình ông Giang về nhà.

Khi phát hiện đây là gà lôi trắng thuộc nhóm II-B trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ông Giang đã chủ động thông báo cho UBND xã, cơ quan công an và kiểm lâm để giao nộp theo quy định.

Ông Giang giao nộp gà lôi trắng cho kiểm lâm. Ảnh: CTV

Ông Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã quý hiếm là gà lôi trắng do người dân tự nguyện giao nộp.

Hạt Kiểm lâm Như Xuân đã phối hợp với Công an và chính quyền xã Thanh Quân tiếp nhận, sau đó bàn giao cá thể này cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã của Vườn Quốc gia Bến En để chăm sóc trước khi thả lại về môi trường tự nhiên.

Cũng theo ông Hải, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với công an và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân kịp thời báo tin, giao nộp động vật hoang dã quý hiếm, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có nhiều cá thể thuộc Sách Đỏ Việt Nam.