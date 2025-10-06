Chiều 6/10, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III năm 2025.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã thông tin về kết quả điều tra vụ án nam Rapper Bình 'Gold' có hành vi 'Cướp tài sản'.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Xuân Bình (tức Rapper Bình 'Gold') về tội danh nói trên.

Bước đầu xác định, sáng 26/7, Bình muốn bắt xe từ Hà Nội về Quảng Ninh nên đã thuê anh B. (tài xế taxi) chở về.

Lúc trên xe, Bình có hành vi chửi bới, bóp cổ, đạp vào ghế lái của anh B., yêu cầu tài xế đi theo sự chỉ đạo của mình.

Rapper Bình 'Gold' tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đến 10h sáng cùng ngày, do bị tắc đường, Bình bắt anh B. đi vào làn khẩn cấp nhưng bị tài xế taxi từ chối rồi chạy thoát thân khỏi xe. Đối tượng đã chiếm đoạt xe taxi và ví tiền của anh B. rồi di chuyển về hướng cầu Thanh Trì, xuống đường đê và sử dụng tiền của anh B. để mua thuốc lá, hút trong xe.

Sau khi nhận thông tin về vụ cướp xe taxi, cơ quan Công an đã nhanh chóng truy vết và bắt giữ Vũ Xuân Bình.

Trong quá trình làm việc với cán bộ điều tra, Vũ Xuân Bình có biểu hiện "ngáo đá". Xét nghiệm ma túy cho thấy Bình dương tính với cần sa và ketamine.