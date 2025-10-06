Ngày 6/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) cho biết, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường, chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối tượng Hoàng Hường. Ảnh: Bộ Công an

Cùng tội danh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB).

Riêng bị can Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường) bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

"Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Thiếu tướng Lê Văn Tân - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hường để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.