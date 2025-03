XEM CLIP:

Liên quan đến vụ tài xế vung gậy bóng chày hành hung người đi xe máy, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan Công an đã xác định biển số ô tô và chủ sở hữu phương tiện. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiến hành truy xét, bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế ô tô dùng gậy hành hung người đi xe máy. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, lúc 7h ngày 31/3, anh Nguyễn L.Q. (SN 1983, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy mang biển số 49G1-767.XX chở con đi học. Khi đến đường số 10, khu dân cư Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), xe của anh Q. suýt va chạm vào xe ô tô mang biển số 30G-199.XX do một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển.

Lúc này, tài xế ô tô đã sử dụng 1 cây gậy đánh liên tiếp vào tay, vai và đầu anh Q. Sau đó, nam thanh niên điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Anh Q. đã đến Công an phường Tân Đông Hiệp trình báo.

Sự việc được camera nhà dân ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Tân Đông Hiệp làm việc với anh Nguyễn L.Q. Qua xác minh nhanh biển số xe: 30G – 199.XX do Nguyễn L.Q. cung cấp có địa chỉ đăng ký tại Hà Nội. Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương tiến hành truy xét, bắt giữ đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật.