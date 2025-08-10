Ngày 10/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý vụ va chạm giữa một lái xe taxi và nhóm thanh niên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 8/8, tại khu vực quán bia Đức Anh (khu phố Do Nha, phường Phương Liễu) xảy ra một vụ va chạm giữa xe ô tô taxi công nghệ với một nhóm gồm 5 nam thanh niên.

Vụ việc khiến 3 thanh niên trong nhóm bị thương phần mềm, chiếc taxi bị vỡ kính trước và sau.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng chức năng, bao gồm Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an phường Phương Liễu vào cuộc.

Lái xe taxi công nghệ cùng nhóm 5 thanh niên liên quan đã được triệu tập để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh lái xe taxi có dấu hiệu xích mích và đâm trực diện với một nhóm người dân. Sau đó, nhóm thanh niên đã tấn công đáp trả làm hư hỏng nhiều bộ phận trên xe taxi và khiến nhiều người dân sinh sống trong khu vực hoảng sợ.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, tránh để xảy ra các hành vi thiếu kiểm soát hoặc ứng xử không phù hợp. Đồng thời, người dân không nên lan truyền các hình ảnh, video có tính chất bạo lực, tránh bình luận kích động, xúc phạm cá nhân hay lan truyền thông tin chưa được xác thực, gây hoang mang dư luận và làm sai lệch nhận thức trong cộng đồng.