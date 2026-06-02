Sáng nay (2/6), tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ tháp nghìn tỷ bị bỏ hoang ở Hà Nội, HĐXX đã đưa ra phán quyết dành cho các bị cáo.

Theo đó, đối với nhóm bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định tuyên phạt:

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM) mức án 13 năm tù, buộc bị cáo phải nộp 61 tỷ đồng (án sơ thẩm 15 năm tù).

Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án VICEM): 9 năm tù, xác nhận bị cáo đã nộp 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả (sơ thẩm 12 năm 6 tháng tù).

Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM): 10 năm tù, đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng, còn phải nộp khắc phục 43 tỷ đồng (án sơ thẩm 11 năm tù).

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM): 10 năm tù, xác nhận bị cáo đã nộp 22 tỷ đồng; còn phải nộp thêm 48 tỷ đồng (án sơ thẩm 13 năm tù).

Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên, kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem): 7 năm tù, xác nhận đã nộp 5 tỷ đồng, còn phải khắc phục thêm 43 tỷ đồng (án sơ thẩm 9 năm tù).

Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường (cùng là cựu Phó Tổng giám đốc VNCC) cùng nhận mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, được trả tự do tại tòa. HĐXX cấp phúc thẩm xác nhận hai bị cáo này mỗi người đã nộp xong 22 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Bản án sơ thẩm trước đó tuyên phạt 2 bị cáo này cùng án 4 năm tù giam.

Trịnh Công Loan (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem): 3 năm tù treo, đã khắc phục xong hậu quả vụ án (án sơ thẩm 4 năm tù).

Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (án sơ thẩm 3 năm tù giam).

Xâm phạm an toàn vốn nhà nước

Nhận định của tòa án cấp phúc thẩm cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an toàn vốn của các cơ quan, nhà nước, doanh nghiệp; gây thiệt hại kinh tế, bức xúc trong dư luận.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình, nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo là thực hiện với lỗi cố ý, do đó cần xử phạt để răn đe. Tuy nhiên, khi xem xét, tòa án phúc thẩm xác định các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của VICEM, mong muốn xây dựng trụ sở khang trang, không có mục đích vụ lợi, tư lợi. Quá trình triển khai dự án, các bị cáo không chấp hành đầu tư pháp luật về đấu thầu, xây dựng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hệ lụy dự án dở dang, không được đưa vào khai thác. Ngoài ra, các bị cáo không chấp hành Nghị quyết 11 của Bộ Xây dựng, cố ý không đưa dự án vào diện cắt giảm.

Tòa án nghiêm trị các bị cáo là người đứng đầu, song cũng phân hóa các bị cáo theo vị trí, vai trò, khắc phục hậu quả, xác định lỗi, mục đích và chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM” tại khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, ông Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng các bị cáo khác đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Các bị cáo đã cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí hơn 381,6 tỷ đồng.