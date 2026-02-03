Chiều 3/2, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm với 14 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án xây dựng tòa tháp của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) ở Hà Nội.

Theo đó, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV Vicem) bị tuyên phạt mức án 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) mức án 15 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù treo đến 12 năm 6 tháng tù theo các tội danh bị truy tố.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sự an toàn, đúng đắn trong hoạt động vốn của các doanh nghiệp nhà nước, xâm phạm đến công tác đấu thầu, tính đúng đắn, minh bạch, khách quan trong hoạt động đấu thầu, gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn là hơn 381 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

HĐXX nhận định bị cáo Lê Văn Chung giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng dự án. Bị cáo biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng khống nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để lập và triển khai dự án.

Bị cáo Chung không chỉ đạo thẩm định dự án theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến dự án được đầu tư 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.

HĐXX chỉ ra nguyên nhân phạm tội của các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của Vicem do xuất phát từ mong muốn có trụ sở mới khang trang. Kết quả xét hỏi và các tài liệu điều tra thể hiện các bị cáo không có mục đích tư lợi, vụ lợi.

Các bị cáo tin tưởng vào vốn tự có của doanh nghiệp và sự vực dậy của nền kinh tế nên thực hiện triển khai dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai các bị cáo cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế; lập dự án đầu tư không đúng thực tế. Hệ lụy là đến nay dự án dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Khi tuyên phạt các bị cáo mức án kể trên, HĐXX đã căn cứ vào vị trí công tác, vai trò, tính chất, mức độ tham gia, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hậu quả thiệt hại mà các bị cáo gây ra; đồng thời áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật đối với những bị cáo tích cực, hợp tác, thành khẩn khai báo, có vai trò thứ yếu giúp sức không đáng kể.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.











