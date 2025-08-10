Hôm nay (ngày 10/8), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Bá Thành (32 tuổi) về tội “Giết người”. Công an cũng khởi tố một người khác, có vai trò đồng phạm với Thành.

Vị trí con hẻm cụt, nơi đối tượng Phạm Bá Thành vứt vali chứa thi thể bạn gái. Ảnh: B.T.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã làm rõ về vụ thi thể người phụ nữ nhét trong vali vứt ở hẻm 294 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM do Thành thực hiện. Nạn nhân được xác định là chị N.T.N.H. (23 tuổi, quê Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long).

Đối tượng Thành và nạn nhân H. đều là người câm, điếc bẩm sinh.

Theo kết quả điều tra, Thành và chị H. có quan hệ tình cảm.

Trưa 22/7, chị H. tìm đến chơi tại nhà Thành ở hẻm 294 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Vì phát sinh mâu thuẫn, Thành dùng dao tấn công, gây ra cái chết của chị H.

Thành đã lưu giữ thi thể chị H. trong phòng 2 ngày.

Cơ quan chức năng phong toả hiện trường để điều tra vụ thi thể người trong vali. Ảnh: B.T.

Thành sống chung với những người bà con nhưng đời sống tách biệt, một mình một phòng, chỉ giao tiếp với người khác qua tin nhắn điện thoại.

Sau đó, Thành lên mạng đặt mua 1 vali để nhét thi thể chị H. vào bên trong. Rạng sáng 25/7, Thành kéo vali chứa thi thể chị H. đến vứt tại một con hẻm cụt cách nhà vài chục mét rồi bỏ trốn đến Đồng Nai.

Sáng 25/7, người dân phát hiện vali trên nên báo công an. Khi phát hiện bên trong vali là thi thể người phụ nữ, lực lượng chức năng đã tập trung điều tra, truy xét và vài giờ sau đã bắt giữ được Thành.

Từ khai báo của Thành, công an đã bắt giữ một người khác và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm nhiều tình tiết liên quan.