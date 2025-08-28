Những ngày qua, dư luận xôn xao về vụ việc thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện tại một con hẻm ở phường Phú Mỹ (trước đây thuộc TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Hiện nay, cơ quan điều tra đã xác định danh tính người mẹ và triệu tập những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: M.K

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 6h sáng 25/8, một nam công nhân trên đường tan ca về nhà, phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn trong con hẻm cạnh khu du lịch bỏ hoang, cách Quốc lộ 51 khoảng 35m, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng phong toả hiện trường, đưa thi thể về nhà xác để giám định. Tại hiện trường, công an thu giữ nhau thai cùng quần áo dính máu nghi liên quan đến quá trình sinh nở.

Đáng chú ý, qua trích xuất camera an ninh khu vực cho thấy, thời điểm khoảng 0h13, có một ô tô khả nghi dừng sát Quốc lộ 51, lúc này có 4 người bước xuống rồi rời đi lúc 0h26.

Quá trình điều tra, công an đã triệu tập nhóm người đi trên ô tô này, trong đó có mẹ của cháu bé, trú tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ).

Liên quan vụ việc trên, nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của người mẹ, liệu có bị xử lý theo quy định pháp luật hay không?.

Trao đổi với PV VietNamNet về góc độ pháp lý của vụ việc, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ các tình tiết liên quan, kết hợp kết luận giám định pháp y tử thi, lời khai và chứng cứ để có căn cứ xử lý.

Luật sư Trần Đình Dũng, Đoàn Luật sư TPHCM.

Theo luật sư Dũng, trường hợp xác định cháu bé tử vong sau khi sinh, người mẹ có thể bị xử lý theo Điều 124 Bộ luật Hình sự về tội “giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ”, với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù giam.

“Việc xác định cháu bé chết trước hay sau khi sinh phải căn cứ vào kết quả giám định. Hiện nay có kỹ thuật “lấy lát cắt phổi” để kiểm tra sự có mặt của khí trong phổi, kết hợp với thời gian tử vong và lời khai về thời điểm sinh của người mẹ”, luật sư Dũng phân tích.

Cũng theo luật sư Dũng, theo thông tin trên báo chí, trong vụ việc còn có thể liên quan đến một số người khác đi cùng trên xe ô tô với người mẹ, nên cũng cần làm rõ họ có hành vi xúi dục, ép buộc, giúp sức hoặc cả hành vi không cứu giúp người bị nạn để xử lý, nếu thuộc trường hợp khởi tố người mẹ theo tội danh “giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ”.

“Tôi cho rằng, dù cháu bé chết trước hay sau khi sinh, thì hành vi vứt bỏ con của người mẹ rất đáng lên án. Các cơ quan, đoàn thể cần tăng cường hơn nữa công tác hỗ trợ phụ nữ lỡ mang thai, giúp họ có nơi nương tựa an toàn”, luật sư Dũng nêu quan điểm.