Trưa 26/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Văn Hùng - Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, TPHCM, (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cho biết cơ quan công an đã xác định được danh tính người mẹ liên quan trong vụ thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi tại một con hẻm trên địa bàn.

Theo ông Hùng, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm việc với những người liên quan. “Hiện phía công an chưa có thông báo chính thức cho phường, khi nào có chúng tôi sẽ cung cấp”, ông Hùng nói.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: M.K

Theo thông tin ban đầu, hiện nay cơ quan công an đã triệu tập nhóm 5 người đi ô tô có liên quan, trong đó có mẹ của cháu bé. Người phụ nữ này trú tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai cũ), đang được chăm sóc y tế tại phường Mỹ Xuân để phục vụ công tác điều tra.

Như tin đã đưa, vào khoảng 6h sáng 25/8, nam công nhân trong lúc tan ca về nhà thì phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn trong con hẻm cạnh khu du lịch bỏ hoang, cách Quốc lộ 51 khoảng 35m, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, đưa thi thể về nhà xác giám định. Tại hiện trường, công an thu giữ nhau thai và quần áo dính máu nghi liên quan đến quá trình sinh nở.

Hình ảnh nhóm người đi ô tô khả nghi, liên quan vụ việc. Ảnh cắt từ camera

Đáng chú ý, qua trích xuất camera an ninh khu vực cho thấy, thời điểm khoảng 0h13, có một ô tô khả nghi dừng sát Quốc lộ 51, lúc này có 4 người bước xuống rồi rời đi lúc 0h26.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.