Ngày 31/8, lãnh đạo Công an xã Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ hình sự đối với Lâm Đình Dưỡng (SN 1980, trú thôn Thúc Kháng, xã Quỹ Nhất) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Lâm Đình Dưỡng. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 27/8, Công an xã Quỹ Nhất tiếp nhận đơn tố giác của ông Đ.V.B. (trú thôn Giáo Lạc, xã Quỹ Nhất) về việc Dưỡng đánh gây thương tích cho con trai ông là Đ.N.G.P. (SN 2010) và có hành vi gây rối trật tự công cộng tại một phòng tập gym ở thôn Giáo Lạc vào ngày 26/8.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, VKSND khu vực 11 - Ninh Bình tiến hành xác minh, triệu tập người có liên quan.

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lâm Đình Dưỡng để tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.