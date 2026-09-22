Ngày 22/9, TAND khu vực 2 - TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-J97) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

Từ sáng sớm, ông Tuấn và bà Thiên An đều có mặt tại tòa. Để tránh ống kính phóng viên, ông Tuấn nhanh chóng vào phòng xét xử.

Theo đơn khởi kiện, ông Tuấn đề nghị tòa xác định bé Trần Yên Đ. là con ruột của mình và yêu cầu bị đơn không được quyền ngăn cấm ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ.

Ca sĩ Jack-J97. Ảnh: NVCC

Tại phiên tòa, bà Thiên An trình bày rằng kết quả giám định ADN hiện đã xác định rõ bé Đ. và ông Tuấn có quan hệ cha con nên đề nghị tòa xử theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bà Thiên An không đồng ý với yêu cầu được thăm nom, chăm sóc cháu Đ. của ông Tuấn. Bởi vì, từ lúc cháu Đ. được sinh ra, bà đã nhiều lần tạo điều kiện để ông Tuấn thực hiện quyền làm cha, nhiều lần yêu cầu ông Tuấn cung cấp giấy tờ để làm giấy khai sinh cho con nhưng ông Tuấn luôn từ chối.

Theo bà Thiên An, bé Đ. đã 5 tuổi nhưng ông Tuấn chưa bao giờ thực hiện việc thăm nom nên không thể nói bà ngăn cản. Vì vậy, đại diện của bà Thiên An đề nghị HĐXX bác yêu cầu này của nguyên đơn.

Trả lời xét hỏi của HĐXX, ông Tuấn cho biết khoảng năm 2020 được bà Thiên An thông báo có con khi cả hai đang tìm hiểu nhau. Khi nhận được tin từ bạn gái, ông khá bối rối. Theo ông Tuấn, lúc đầu gia đình có hỗ trợ nuôi con nhưng sau đó không liên lạc nữa.

“Tôi có lỗi. Tôi xin cho con gái có tên cha trên giấy tờ. Tôi không có ý tách con ra khỏi mẹ hay đòi quyền nuôi con”, ông Tuấn trình bày.

Ông Tuấn thừa nhận bé Yên Đ. chưa biết gì về cha nhưng ông sẽ từ từ tiếp cận, chăm sóc con.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và kết luận giám định ADN, HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định giữa ông Tuấn và bà Thiên An có quan hệ tình cảm, ông Tuấn và bé Đ. có quan hệ cha con.

Do đó, HĐXX quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tuấn, xác định ông Tuấn là cha đẻ của bé Đ., có quyền thực hiện nghĩa vụ của người cha.