Ngày 23/6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế và đòi nhà cho ở nhờ liên quan di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh (tên thật Võ Văn Ngoan).

Phiên tòa trước đó được mở vào tháng 4 nhưng phải hoãn do đại diện UBND phường Cầu Kiệu vắng mặt. HĐXX cho rằng đây là vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm nên sự tham gia của đại diện địa phương là cần thiết để đảm bảo tính khách quan.

Theo hồ sơ, tháng 6/2023, bà Võ Thị Hồng Nhung khởi kiện, yêu cầu hủy văn bản khai nhận di sản do bà Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4/2023.

Khối tài sản tranh chấp gồm căn nhà tại số 5 Đoàn Thị Điểm và hai thửa đất số 87, 88 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, cùng một ôtô. Các tài sản này đều đã được sang tên cho bà Loan.

Nguyên đơn đề nghị hủy các nội dung cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan việc sang tên cho bà Loan, đồng thời yêu cầu chia di sản của ông Võ Văn Ngoan đối với các bất động sản nêu trên cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Võ Thị Hồng Loan thứ 2 từ phải qua. Ảnh: TP

Cuối tháng 7/2023, bà Võ Thị Hồng Loan nộp đơn phản tố, yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm.

Cô đòi hủy giấy nhận con nuôi, cháu khẳng định là con hợp pháp

Xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM không chấp nhận yêu cầu của bà Nhung về việc chia toàn bộ di sản của ông Võ Văn Ngoan cho hàng thừa kế thứ hai gồm bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu; đồng thời bác yêu cầu hủy văn bản khai nhận di sản và các thủ tục sang tên tài sản cho bà Loan.

Ngược lại, tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bà Loan, xác định bà là con nuôi hợp pháp của ông Ngoan, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và là người thừa kế duy nhất khi mở thừa kế.

Bản án cũng ghi nhận công sức đóng góp của bà Nhung tương ứng 15% giá trị khối di sản tại thời điểm thi hành án. Sau khi thanh toán khoản tiền này, bà Loan được quyền sở hữu các tài sản để lại, gồm hơn 3.000 m2 đất và một ôtô đứng tên ông Ngoan.

Không đồng ý với phán quyết trên, cả bà Nhung và bà Loan đều kháng cáo.

Bà Nhung đề nghị cấp phúc thẩm hủy các giấy tờ liên quan việc nhận con nuôi, giấy khai sinh và văn bản khai nhận di sản của bà Loan; đồng thời xác định căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm đã được ông Ngoan tặng cho bà Lê Thị Hồng Phượng.

Trong khi đó, bà Loan cho rằng cấp sơ thẩm đã xác định bà là con nuôi hợp pháp và là người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cố nghệ sĩ Vũ Linh nhưng vẫn buộc chia 15% giá trị di sản cho bà Nhung là không có căn cứ pháp luật.

Bà Loan cũng cho rằng việc tòa sơ thẩm áp dụng Án lệ số 05/2016/AL và nguyên tắc công bằng trong trường hợp này là chưa phù hợp. Từ đó, bà đề nghị cấp phúc thẩm sửa án theo hướng không chấp nhận cho bà Nhung hưởng 15% giá trị di sản của ông Ngoan.