Liên quan đến vụ việc triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại TPHCM) cầm đầu, ngày 5/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Cục Cảnh sát hình sự.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có thư khen, đồng thời chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Quang Đạo. Ảnh: Bộ Công an

Đến nay, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 124 bị can về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trần Quang Đạo tổ chức các công ty có phân cấp, đội ngũ nhân viên hoạt động

rất bài bản để lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TPHCM triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước, do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại TPHCM) cầm đầu.

Lực lượng công an đã khám xét nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty do Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại TPHCM gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun; Công ty Cửa hàng TikTok Shop Resshose; Công ty TNHH Rees Mark; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson.

Cơ quan chức năng phát hiện 218 đối tượng có liên quan (trong đó có 149 phụ nữ). Gần 40 đối tượng giữ các vai trò là: trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng dưới sự điều hành của Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già.

Theo cơ quan CSĐT, các đối tượng với thủ đoạn tặng quà là các loại thực phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm gia dụng… để lừa đảo các nạn nhân.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, trên 220 điện thoại di động... cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.

Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày (tính đến ngày bị bắt giữ), các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.