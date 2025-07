Ngày 2/7, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, mới đây, đơn vị vừa hỗ trợ gia đình một nam sinh thoát khỏi bẫy lừa đảo của đối tượng mạo danh công an.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1h ngày 1/7, Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo khẩn cấp của ông N. (SN 1977, quê Lạng Sơn) về việc con trai ông là anh P. (SN 2003, sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội) nghi bị bắt cóc, tống tiền.

Ông N. cho biết, con trai ông đã gọi điện về cho người thân trong trạng thái hoảng loạn, liên tục thúc giục chuyển tiền gấp để giải quyết công việc liên quan đến một vụ án ma túy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa huy động lực lượng và tìm thấy anh P. vào lúc 4h sáng cùng ngày, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường.

Quá trình làm việc, công an xác định: anh P. đã bị các đối tượng lừa đảo gọi video giả danh cán bộ công an để làm việc từ xa. Chúng liên tục gửi hàng loạt giấy tờ giả mạo như lệnh bắt giữ, lệnh khám xét, án phạt tù... với cáo buộc anh P. có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia. Sau đó, chúng yêu cầu anh chuyển 20 triệu đồng để phục vụ điều tra.

Vì quá lo sợ, anh đã gọi về cho gia đình yêu cầu chuyển tiền.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời và giải thích của Công an phường Yên Hòa, anh P. đã kịp thời nhận ra âm mưu lừa đảo và không thực hiện giao dịch nêu trên.

Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết: “Ngay từ ngày đầu triển khai mô hình chính quyền hai cấp, Công an phường đã bắt tay ngay vào công tác chuyên môn, đảm bảo nhiệm vụ không bị gián đoạn. Chúng tôi quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ người dân trước mọi thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt trên không gian mạng”.

Trung tá Nam cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền khi nhận các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng. Trong mọi trường hợp nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.