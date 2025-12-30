Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa thông báo đóng bài đăng tuyển dụng trợ lý cá nhân gây tranh cãi trên mạng xã hội những ngày qua.

Sau vài ngày tuyển dụng, hơn 100 người gửi hồ sơ ứng tuyển và con số vẫn tăng theo thời gian. Anh quyết định dừng tuyển dụng vì hiện có 2 dự án, chỉ có thể thu xếp công việc cho 2 trợ lý/dự án.

Về các hồ sơ đã nhận, Nguyễn Quang Dũng sẽ sớm trả lời email và hẹn gặp một số ứng cử viên để thảo luận về quan điểm, công việc sau dịp Tết Dương lịch.

Với những ứng cử viên chưa được chọn, anh mong có thể hợp tác trong những dự án trong tương lai gần. Anh tin rằng thị trường còn nhiều dự án hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội để người trẻ cọ xát với công việc.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: Tư liệu

Với những sinh viên chưa tốt nghiệp đại học, nam đạo diễn khuyên họ nên hoàn thành việc học ở trường hoặc tìm môi trường trải nghiệm nghề nghiệp vào kỳ nghỉ hè.

Về lý do đăng bài viết này, Nguyễn Quang Dũng cho hay mình và trợ lý hiện tại không thể xử lý hơn 100 hồ sơ nên phải thông báo công khai dù biết động thái này sẽ gây tranh cãi.

"Mấy nay, tôi hơi bất ngờ câu chuyện trở nên đi xa hơn tôi nghĩ, không ngờ Facebook này có nhiều người quan tâm đến vậy, bỗng dưng vượt qua sự quản lý của mình. Những người hiểu, chia sẻ ý kiến tích cực về tôi xin hãy thận trọng và cân nhắc vì có nhiều người vào trang các bạn tranh cãi, thậm chí thoá mạ. Xin lỗi vì làm phiền mọi người. Tôi quen rồi nhưng rất ngại khi phiền người khác", anh nêu quan điểm.

Những ngày qua, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gây tranh cãi vì tuyển dụng trợ lý cá nhân không lương. Theo anh mô tả, đây là công việc bán thời gian thiên về tra cứu, tổng hợp, sắp xếp tài liệu. Quyền lợi của người ứng tuyển là được làm việc cùng những ê-kíp hàng đầu lĩnh vực điện ảnh.

Bài tuyển dụng nhận ý kiến trái chiều mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là Threads nhưng được phần lớn đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ bênh vực.

Mi Lê