CQĐT đề nghị truy tố 74 bị can. Trong đó, bị can Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979, ở Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tội Tổ chức đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, Phạm Nguyễn Dũng vốn là doanh nhân, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, bất động sản và đưa người đi xuất khẩu lao động. Đầu năm 2015, Dũng thành lập Công ty CP nhân lực quốc tế Đông Dương, hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cuối năm 2016, Dũng thành lập thêm Công ty CP hệ thống công nghệ Helios (viết tắt là Công ty Helios), chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và gia công phần mềm cho khách trong nước.

Nhận thấy tiềm năng của ngành công nghệ thông tin, từ giữa năm 2018, Dũng mở rộng hoạt động của Công ty Helios, thông qua việc thành lập Công ty Heligate nhằm tập trung vào mảng dịch vụ gia công phần mềm theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài, chủ yếu khách hàng Nhật Bản.

Đầu tháng 8/2018, Công ty Heligate chính thức được thành lập. Với vai trò nhà đầu tư, Dũng giữ chức chủ tịch nhưng không tham gia trực tiếp vào quản lý, vận hành các công ty này.

Công an đột kích trụ sở của web lậu "Xôi lạc TV". Ảnh: CACC

Dũng giao cho Lương Tuấn Giang (SN 1984, ở Hà Nội) đứng tên giám đốc điều hành hoạt động. Sau khi thành lập các công ty trên, thông qua các mối quan hệ xã hội, Dũng quen biết và tiếp tục đầu tư cho một số người thành lập các dự án, công ty khác.

Sự ra đời của “XoilacTV”

Từ khoảng cuối tháng 8/2018, Dũng quen biết với Nguyễn Công Định (SN 1993), một lập trình viên, từng làm trong một số công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đầu năm 2018, Định bắt đầu lập trang web có tên “XoilacTV” để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm. Do chưa có vốn và kinh nghiệm phát triển hệ thống nên trang web này của Định hoạt động với quy mô nhỏ, ít người theo dõi và hoàn toàn chưa có lợi nhuận.

Thời điểm đó, nhận thấy tiềm năng trong hoạt động bình luận thể thao, Dũng quyết định đầu tư cho Định phát triển các trang web xem và bình luận bóng đá tương tự như kênh “XoilacTV”.

Việc này nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo. Hai bên thỏa thuận, Dũng góp 100% chi phí ban đầu để xây dựng và vận hành dự án. Định có chuyên môn nên góp công sức tập trung phát triển dự án. Theo thỏa thuận, lợi nhuận của dự án sẽ được chia đôi (sau khi trừ đi các chi phí).

Theo sự sắp xếp của Dũng, bộ phận phát triển hệ thống trang web xem và bình luận bóng đá được đặt tên là SBG (về sau gọi là dự án 90 phút), thuộc Công ty Heligate.

Thu lợi lớn

Theo kết luận điều tra, Dũng đã tham gia đầu tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển dự án 90 phút và cả dự án Cakhia. Ngoài ra, Dũng còn trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ thực hiện hoạt động thu - chi của dự án 90 phút và dự án Cakhia.

Do đó, Phạm Nguyễn Dũng phải chịu trách nhiệm đối với hành vi tổ chức cho các thành viên trong dự án 90 phút phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đối với các trận đấu được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngoài ra, bị can quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025 – 1/2026 là hơn 69 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, hành vi tổ chức cho các thành viên trong dự án Cakhia tham gia quảng cáo cho các trang web các cược trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ 4/2025- 1/2026 là hơn 64 tỷ đồng.

Hành vi của Dũng đủ yếu tố cấu thành tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tội Tổ chức đánh bạc.