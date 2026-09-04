Như VietNamNet đã đưa tin, cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy", đề nghị truy tố 74 bị can.

Trong đó, bị can Nguyễn Trọng Thuận (SN 1993) bị đề nghị truy tố về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Kết quả điều tra cho thấy, từ khoảng năm 2021, Thuận bắt đầu làm việc tại dự án 90 Phút do Nguyễn Công Định (SN 1993, Quảng Ninh) điều hành. Tại đây, Thuận được bố trí làm việc trong nhóm lập trình. Nhóm này có nhiệm vụ phát triển, vận hành hệ thống trang web xem lậu các chương trình thể thao; đăng tải các banner quảng cáo gắn với đường link truy cập vào các trang web đánh bạc trực tuyến.

Thời gian đầu, Thuận làm lập trình viên, trực tiếp thực hiện các công đoạn của việc lập trình và vận hành trang web. Sau một thời gian làm việc hiệu quả, Thuận được Định giao làm trưởng nhóm lập trình, có toàn quyền tuyển dụng nhân sự, xây dựng quy trình công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Thuận cũng trực tiếp quản lý toàn bộ công việc của các thành viên trong nhóm lập trình thuộc dự án 90 Phút.

Dưới sự quản lý của Thuận, nhóm lập trình đã phát triển và vận hành hệ thống 6 trang web của dự án 90 Phút để phát lậu các chương trình thể thao và quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến.

Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng trong hệ thống "Xôi Lạc TV". Ảnh: CACC

Đưa hình ảnh có tính chất khiêu dâm lên mạng

Tài liệu điều tra cho thấy, từ giữa năm 2023, Thuận cùng một số thành viên khác trong nhóm lập trình đã tham gia hỗ trợ phát triển, vận hành hệ thống trang web của dự án Cakhia để quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến.

Với mục đích thu hút người sử dụng và duy trì hoạt động của nền tảng Monplayer, Thuận đã đưa 134 hình ảnh có tính chất khiêu dâm, đồi trụy lên môi trường mạng.

Cơ quan điều tra cho rằng, hành vi của Thuận có tính chất rất nghiêm trọng, được thực hiện trên môi trường internet, lợi dụng khả năng lưu trữ, truyền đưa và phổ biến nhanh chóng của dữ liệu điện tử để lưu giữ, cung cấp các hình ảnh có nội dung đồi trụy cho người sử dụng.

Hành vi trên của Thuận bị cho là đã xâm phạm đến trật tự quản lý văn hóa của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến thuần phong, mỹ tục, môi trường văn hóa và đời sống xã hội; đồng thời, do được thực hiện trên internet nên có khả năng làm các nội dung này tiếp tục được sao chép, lưu trữ và phát tán đến nhiều người.

Cơ quan điều tra kết luận: Thuận phải chịu trách nhiệm đối với hành vi trực tiếp tham gia vận hành dự án 90 Phút, góp sức vào việc phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam. Bị can cũng góp sức vào việc quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025 - 1/2026 là hơn 69 tỷ đồng.

Thuận bị cáo buộc đã có hành vi giúp sức phát triển, vận hành dự án Cakhia tham gia quảng cáo các trang web cá cược trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025 - 5/2025 là hơn 12 tỷ đồng.