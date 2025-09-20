Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TPHCM cho biết đơn vị đã nhận được đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai của anh Từ Kiến Trung, người bị hàng xóm xây nhà nhầm trên đất của mình.

Căn nhà xây nhầm trên đất của gia đình chị Thảo. Ảnh: X.A

Sau khi nhận đơn và nắm thông tin từ dư luận, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp đã cử cán bộ đến hiện trường để khảo sát, đồng thời làm việc sơ bộ với các bên.

Dự kiến, UBND phường sẽ gửi giấy mời cho hai bên liên quan để hòa giải, tìm hướng giải quyết vào thứ Tư tới đây (ngày 24/9). Nếu không hòa giải được, địa phương sẽ hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa án để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Toàn bộ diện tích đất ở lô góc của nhà hàng xóm được làm sân vườn và mái che, còn nhà thì xây qua đất của người khác. Ảnh: X.A

Chị Võ Thu Thảo (vợ anh Từ Kiến Trung) cũng cho hay, gia đình chị sẵn sàng để hòa giải, đưa ra hướng giải quyết hợp tình, hợp lý với trường hợp này. Sở dĩ chị phải gửi đơn lên phường là do trước đó đã nhiều lần trao đổi, phía gia đình xây nhà nhầm cũng nhiều lần hứa hẹn trả lại đất, nhưng hơn 3 tháng vẫn chưa thực hiện, ảnh hưởng đến việc xây nhà của gia đình chị.

Trong khi đó, PV nhiều lần liên hệ với bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1970 – người đứng ra giải quyết tranh chấp với chị Thảo từ lúc xảy ra sự việc tới nay). Tuy nhiên bà Hạnh từ chối trả lời.

Như đã thông tin, vào đầu năm 2024, vợ chồng chị Võ Thu Thảo (SN 1992, tạm trú phường Chánh Hiệp, TPHCM), mua một thửa đất có diện tích 71,4m2 (ngang 4,9m, dài gần 15m), nằm trên đường ĐX066 thuộc phường Chánh Hiệp, TPHCM hiện nay.

Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình chị đã được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Dầu Một thời điểm đó cấp sổ đỏ đứng tên chồng chị là anh Từ Kiến Trung (SN 1990).

Thời điểm này, xung quanh thửa đất gia đình chị Thảo mua cũng có nhiều lô đất khác đang để trống, được một công ty bất động sản cắm cọc phân lô để bán. Do chưa có tiền xây nhà nên gia đình chị vẫn tiếp tục để đất trống.

Tuy nhiên, đến ngày 14/6/2025, gia đình chị Thảo gọi đơn vị thi công đến thửa đất của mình khảo sát, đo đạc để xây nhà thì tá hỏa không thấy đất của nhà mình đâu, chỉ thấy có một căn nhà kiên cố được xây dựng tại đây.

Qua đo đạc, đối chiếu “sổ đỏ", chị Thảo nhận thấy thửa đất của chị chính là vị trí đã được xây dựng căn nhà của nhà hàng xóm kế bên. Phía chị Thảo đã liên hệ với chủ căn nhà nhưng không ai giải quyết.

Sau đó, một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1970, ngụ TPHCM) liên hệ với chị Thảo, nhận là mẹ của chủ căn nhà và sẽ đứng ra giải quyết thay con. Bà cũng thừa nhận căn nhà bị xây “nhầm” sang đất của gia đình chị Thảo.

Quá trình sau đó, hai bên đã đưa ra nhiều phương án để giải quyết nhưng đều bất thành. Trong đó, phía gia đình chị Thảo đề nghị được hoán đổi đất và sẽ bù lại tiền chênh lệch (do đất của bà Hạnh lớn hơn và nằm ở lô góc), hoặc bán lại lô đất đã bị xây dựng nhầm cho phía bà Hạnh theo giá thị trường.

Mặc dù vậy, phía gia đình bà Hạnh cũng không đồng ý mà xin 3 tuần để di dời căn nhà về đúng diện tích đất nhà mình, trả lại đất cho gia đình chị Thảo.

Thế nhưng, sau nhiều lần hứa hẹn, đến nay căn nhà vẫn nằm trên đất của gia đình chị Thảo, chưa có dấu hiệu được di dời hay tháo dỡ dù phía gia đình chị Thảo liên tục hối thúc và thiện chí giải quyết.

Căn nhà bị xây nhầm trên đất của gia đình Thảo (khoanh đỏ), còn khu đất của nhà hàng xóm thì để làm sân và mái che (khoanh xanh). Ảnh: X.A

Theo ghi nhận thực tế của PV, khu vực cuối đường ĐX066 có hơn 10 thửa đất được phân lô, trong đó thửa đất của phía gia đình bà Hạnh nằm ở lô góc với diện tích hơn 190m2, thửa đất của chị Thảo nằm sát bên với diện tích hơn 71m2. Phía gia đình bà Hạnh đã trừ toàn bộ diện tích đất của nhà mình để làm sân và mái che, còn căn nhà thì được xây lấn hoàn toàn qua đất của gia đình chị Thảo.