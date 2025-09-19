Sau khi bài viết "Diễn biến bất ngờ vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng" được đăng tải, trên diễn đàn báo VietNamNet, nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc, cho rằng đây là hành vi coi thường pháp luật một cách trắng trợn.

Cụ thể, gia đình ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận xây nhầm nhà trên đất bà Trần Thị Kim Loan nhưng vẫn tiếp tục hoàn thiện, dọn vào ở và đề nghị mua lại mảnh đất. Dù TAND khu vực I – Hải Phòng đã tuyên buộc tháo dỡ, trả lại đất, ông Hữu không chấp hành mà còn gửi đơn kháng cáo. Chính quyền phường Thiên Hương khẳng định quyền sử dụng đất hợp pháp của bà Loan, yêu cầu gia đình ông Hữu tuân thủ bản án và phối hợp giữ ổn định trật tự trong khi chờ xét xử phúc thẩm.

Bạn đọc Quỳnh Anh gay gắt: “Xây nhà là việc hệ trọng của đời người, không thể nói là nhầm. Nhầm 2 thửa liền nhau còn dễ thông cảm, đằng này cách tận 4 thửa. Nhất là khi chủ đất đã phát hiện, yêu cầu dừng thi công nhưng vẫn cố tình xây tiếp. Rõ ràng là có ý định chiếm đất”.

Nhiều người lo ngại nếu vụ việc không được giải quyết triệt để sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. "Nếu không đòi lại được mảnh đất theo bản án, thì sau này người ta cứ chọn mảnh nào đẹp mà xây ‘nhầm’, rồi sau đó mua lại với giá rẻ mạt. Phải xử lý thật nghiêm mới chặn được tình trạng này”, một bạn đọc bình luận.

Đồng quan điểm, nhiều ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng phải có biện pháp quyết liệt, cưỡng chế thi hành án nếu bên sai phạm không tự nguyện tháo dỡ. Thậm chí, một số độc giả còn đề nghị xem xét khởi tố hành vi này với tội danh "chiếm đoạt tài sản".

Đồng quan điểm, bạn đọc Bình Minh Phạm cho rằng chính quyền phải làm quyết liệt, bởi “chủ đất bị chiếm đoạt quyền lợi, lại mất công mất sức đi đòi. Bên xây sai phạm không chịu phá dỡ thì phải cưỡng chế ngay, làm nghiêm thì mới giảm được các vụ việc tương tự”.

Xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng, nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm để tránh tiền lệ nguy hiểm. Ảnh: Hoài Anh

Một số người còn liên hệ tới trách nhiệm hình sự. Bạn đọc Nguyễn Nam nêu quan điểm: “Vụ này rất dễ xử lý. Anh không có quyền sử dụng đất, thì coi như xâm phạm tài sản hợp pháp của người khác. Đập bỏ, mọi chi phí bên chiếm đất chịu, và thậm chí phải xem xét khởi tố tội ‘cướp đất’”.

Bạn đọc Quat Le Dang cũng gọi đây là hành vi “ăn cướp tài sản công dân trắng trợn”, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng Hải Phòng “cưỡng chế thi hành ngay bản án sơ thẩm đã được tuyên”.

Vụ việc đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi, UBND phường Thiên Hương đã mời hai bên lên làm việc để lắng nghe ý kiến. Sau buổi họp, Chủ tịch UBND phường khẳng định quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc về ông Nguyễn Đăng Ca và bà Trần Thị Kim Loan, đồng thời yêu cầu ông Đỗ Văn Hữu, bà Vũ Thị Tuyến nghiêm túc chấp hành Bản án sơ thẩm số 08/2025/DS-ST của TAND khu vực I – Hải Phòng.

Phường cũng giao Công an phối hợp giữ an ninh trật tự, ngăn chặn hành vi chống đối, đồng thời đề nghị các tổ chức, đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động để các bên tuân thủ pháp luật.