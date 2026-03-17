Tối 17/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về vụ xe tải chở mủ cao su tông 3 ô tô khiến một nam thanh niên đứng bên đường tử vong.

Theo đó, ông Huỳnh Nhơn (SN 1987, trú thôn 1, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk), tài xế điều khiển xe tải BKS 47C-304.82, được xác định dương tính với ma túy Amphetamine và Methamphetamine. Ngoài ra, phương tiện này chở hàng vượt tải trọng cho phép 49,34%. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin trước đó, khoảng 19h30 ngày 16/3, ông Huỳnh Nhơn điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 29, trên xe có chở chủ phương tiện là bà Phan Thị T.

Khi đến thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Drang (Đắk Lắk), xe tải tông liên tiếp vào 3 ô tô con đang đỗ cùng chiều bên phải đường.

Chưa dừng lại, phương tiện tiếp tục tông trúng anh L.Q.K. (SN 2005, trú thôn Cư Bang, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) đang đứng bên lề đường, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn cũng làm 4 ô tô bị hư hỏng nặng.