Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 9/3, trước một cửa hàng cơ khí tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Theo hình ảnh từ camera giám sát, chiếc xe bán tải lao tới với tốc độ khá cao trước khi bất ngờ đâm thẳng vào một ô tô đang đỗ ở rìa đường. Cú va chạm mạnh khiến chiếc bán tải "bay lên" và lật nghiêng ngay trước cửa hàng.

Xem video:

Chỉ ít phút sau tai nạn, nhiều người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy tới hiện trường, kiểm tra tình trạng chiếc xe và tìm cách quan sát bên trong để đánh giá tình hình của người trong xe. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong liên quan đến vụ việc.

Với đặc điểm trọng tâm cao và thùng sau nhẹ, xe bán tải dễ bị mất lái, lật nghiêng khi chịu lực va chạm mạnh hoặc chuyển hướng gấp ở tốc độ cao.

Qua hình ảnh trong video, tài xế chiếc bán tải có vẻ như đã không chú ý đến khúc cua, dẫn tới điều khiển xe đi quá nhanh rồi đánh lái đột ngột khi thấy chướng ngại phía trước. Điều này khiến xe mất cân bằng và trượt ngang trước khi tông vào ô tô đang đỗ.

Bạn từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy gửi video, hình ảnh cộng tác về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!