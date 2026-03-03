Liên quan đến vụ ô tô bán tải chèn ngã người đi xe máy, ngày 2/3, Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã tạm giữ tài xế Trần Anh Phương (SN 1987, trú tại TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tài xế Trần Anh Phương tại trụ sở cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, một đoạn clip dài 27 giây được ghi lại vào hồi 21h15 ngày 27/2 cho thấy ô tô bán tải màu ghi xám mang BKS 29C-766.86 đang lưu thông thì bất ngờ “tạt đầu”, khiến 3 người đi trên xe máy ngã xuống đường.

Theo hình ảnh từ clip, các nạn nhân (người phụ nữ điều khiển xe máy; người đàn ông và cháu bé ngồi phía sau) rất may không bị ô tô tải đang lưu thông cùng chiều cán trúng. Sau đó, người đàn ông nhanh chóng bế cháu bé, cố gắng chạy bộ đuổi theo ô tô bán tải nhưng bất thành.

Sự việc xảy ra tại khu vực trước cửa nhà nghỉ Nam Nhung (số 26 đường Vành đai 3, TP Hà Nội).