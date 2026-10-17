Công an Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 1 nam sinh liên quan đến vụ đánh bạn học tử vong tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1.

Ngày 17/10, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ xô xát giữa nhóm học sinh lớp 11 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kinh Môn và nhóm học sinh Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, khiến một nam sinh bị thương nặng ở vùng đầu, sau đó đã tử vong.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 12h ngày 14/10, Công an phường Nam Đồng nhận được tin báo về vụ mâu thuẫn, xô xát giữa hai nhóm học sinh tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, thuộc tổ dân phố Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng.

Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, xác định em N.C.H. (sinh năm 2010, trú tại thôn Bá Nha, xã Hà Đông, TP Hải Phòng), học sinh lớp 11 Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, bị thương nặng ở vùng đầu.

Công an phường Nam Đồng phối hợp với nhà trường và gia đình đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Đồng thời, đơn vị báo cáo lãnh đạo Công an thành phố để chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Đỗ Phúc Bảo (sinh năm 2010, trú tại tổ dân phố Minh Hòa, phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng), học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kinh Môn, là người đánh gây thương tích cho em N.C.H.

Theo lãnh đạo phường Nam Đồng, dù đã được gia đình và bệnh viện nỗ lực cứu chữa nhưng nam sinh N.C.H. đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Phúc Bảo để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của những học sinh có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.