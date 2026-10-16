Nam sinh Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I (Hải Phòng) tử vong sau vụ xô xát với nhóm bạn học trong trường.

Xác nhận với VietNamNet, lãnh đạo phường Nam Đồng (TP Hải Phòng) cho biết Công an phường Nam Đồng đã báo cáo thông tin ban đầu và đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đây là cơ sở 2 của trường, nằm trên địa bàn phường Nam Đồng. Nam sinh tử vong không cư trú tại phường này.

Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ nghỉ trưa ngày 14/10, một nhóm nam sinh quê ở Kinh Môn (cũ) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm nam sinh quê ở Thanh Hà (cũ).

Sau vụ xô xát, một nam sinh, 16 tuổi, bị thương nặng và được nhà trường cùng gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Tuy nhiên, nam sinh không qua khỏi.

Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo công an phường và các phòng nghiệp vụ tập trung điều tra, làm rõ.