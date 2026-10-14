Nam sinh viên rời khỏi ký túc xá bất thường rồi liên tục hối thúc gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng. Nhận tin báo, công an đã vào cuộc, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Ngày 14/10, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Bà Rịa vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online”, giải cứu nam sinh viên và ngăn gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng cho các đối tượng.

Nam sinh viên T.A. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 13/10, Công an phường Bà Rịa nhận tin báo của Trường Đại học Dầu khí về việc nam sinh viên T.A. (SN 2008) rời khỏi ký túc xá bất thường gần 2 ngày. Trong thời gian này, trường tiếp nhận thông tin T.A. có biểu hiện lo lắng, liên tục hối thúc gia đình chuyển gấp 1,2 tỷ đồng.

30 phút sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan công an đã xác định vị trí T.A. đang ở và tiến hành đưa nam sinh viên về an toàn, ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền.

Theo tường trình của nam sinh viên, sáng 12/10, T.A. nhận được cuộc điện thoại của người xưng là cán bộ cơ quan điều tra, nói em có liên quan đến một đường dây rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng.

Các đối tượng giấu mặt thông qua điện thoại, mạng xã hội đã uy hiếp tinh thần, ép T.A. đến thuê phòng tại một khách sạn. Chúng yêu cầu nam sinh viên giữ bí mật, cắt đứt liên lạc với bạn bè và kết nối ứng dụng Zoom để chúng giám sát 24/24h.

Bị thao túng tâm lý, lo sợ bị bắt giữ, T.A. làm theo yêu cầu của các đối tượng, liên hệ với bố mẹ đòi chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn làm giả giấy báo trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Dầu khí và Học viện Mỏ - Công nghệ New Mexico (Mỹ) nhằm ép T.A. dùng lý do “chứng minh tài chính du học” để thuyết phục gia đình chuyển tiền.