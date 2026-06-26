Theo CNN, Điện Buckingham ngày 25/6 đã công bố báo cáo tài chính thường niên của Hoàng gia Anh, qua đó tiết lộ rằng Vua Charles đã nộp 30 triệu bảng (khoảng 39,6 triệu USD) tiền thuế kể từ khi lên ngôi vào tháng 9/2022.

"Việc công khai thuế cá nhân của Vua Charles là nỗ lực nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Nhà vua từng công khai thông tin về các khoản thuế khi còn là Thân vương xứ Wales và sẽ tiếp tục thực hiện điều này trong những năm tới, trên cương vị quốc vương", Điện Buckingham cho biết.

Cũng theo báo cáo này, Thái tử William đã nộp hơn 20 triệu bảng tiền thuế (khoảng 26,4 triệu USD) tiền thuế kể từ khi thừa hưởng tước hiệu Thân vương xứ Wales từ vua cha.

Vua Charles III của Anh đã nộp gần 40 triệu USD tiền thuế kể từ khi lên ngôi. Ảnh: NYT

Theo luật pháp Anh, Vua Charles không có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập, thuế lãi vốn hoặc thuế thừa kế đối với khối tài sản ông thừa hưởng từ cố Nữ hoàng Elizabeth II. Tuy nhiên, ông đã tự nguyện đồng ý nộp thuế thu nhập và thuế lãi vốn khi bán các tài sản thuộc sở hữu cá nhân.

Cùng ngày 25/6, Vua Charles đã xác nhận việc không sinh sống tại Điện Buckingham sau chương trình cải tạo kéo dài 10 năm, qua đó chấm dứt gần 2 thế kỷ cung điện này đóng vai trò là nơi ở chính của Hoàng gia Anh.

"Vua Charles sẽ tiếp tục sống tại Clarence House, nơi ở lâu năm của ông ở London. Trong khi đó, Điện Buckingham sẽ là nơi diễn ra các nghi lễ nhà nước, hoạt động chính thức và tiếp đón quan chức nước ngoài. Tất nhiên, nhà vua vẫn sẽ duy trì các phòng riêng tại Buckingham để sử dụng khi cần", đại diện Hoàng gia Anh thông tin.