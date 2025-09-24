Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ là ai?

Theo sách "Nhà Tây Sơn" và một số tài liệu lịch sử Việt Nam, vua Quang Trung tên thuở nhỏ là Hồ Thơm, sau đổi thành Nguyễn Huệ. Ông sinh năm 1753 tại Bình Định (sau khi sáp nhập hiện là tỉnh Gia Lai), mất ngày 16/9/1792 tại Huế. Thân sinh Quang Trung là ông Hồ Phi Phúc và bà Nguyễn Thị Đồng.

Tượng đài vua Quang Trung tại Quy Nhơn, Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai)

Thành tựu lớn nhất của vua Quang Trung là cùng 2 người anh em lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, chấm dứt nội chiến phân tranh giữa nhà Trịnh (phía Bắc) và nhà Nguyễn (phía Nam), lật đổ hai thế lực này cùng nhà Hậu Lê, chấm dứt tình trạng phân biệt Đàng Trong - Đàng Ngoài kéo dài suốt 2 thế kỷ. Ngoài ra, Quang Trung còn là người đánh bại các cuộc xâm lược Đại Việt của Xiêm La từ phía Nam, của Đại Thanh từ phía Bắc.

Những cột mốc lịch sử gắn với Nguyễn Huệ:

- Năm 1771: Dựng cờ khởi nghĩa, trở thành một trong ba lãnh tụ cao nhất của phong trào Tây Sơn là “Tây Sơn tam kiệt” gồm 3 anh em: anh cả Nguyễn Nhạc (Hồ Nhạc) - tướng tổng chỉ huy của cả phong trào Tây Sơn; Nguyễn Lữ - tướng chỉ huy quân lương hậu cần; Nguyễn Huệ - tướng trực tiếp cầm quân.

- Năm 1775-1783: Tổng chỉ huy các trận đánh Phú Yên, Gia Định để lật đổ cơ đồ họ Nguyễn, đuổi thế lực Nguyễn Ánh ra khỏi bờ cõi.

- Năm 1785: Tổng chỉ huy trận Rạch Gầm - Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược.

- Năm 1786: Tổng chỉ huy các đợt tấn công tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.

- Ngày 22/12/1788: Lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (Phú Xuân - Huế), lấy niên hiệu là Quang Trung.

- Năm 1789: Tổng chỉ huy trận Ngọc Hồi - Đống Đa, quét sạch 29 vạn quân Thanh và bè lũ tay sai phản quốc Lê Chiêu Thống ra khỏi bờ cõi.

- Từ 1789 đến 1792: Ban bố Chiếu khuyến nông, Chiếu lập học, tiến hành những cải cách tích cực và táo bạo.

- Ngày 15/9/1792: Quang Trung đột ngột qua đời. Triều đình rối ren dẫn đến việc Nguyễn Ánh đã đánh thắng quân Tây Sơn. Đến nay vị trí lăng mộ vua Quang Trung vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.